В Турции разграбили отель Тельмана Исмаилова

Неизвестные выламывают и уносят позолоченные элементы декора из отеля Mardan Palace, построенного в Анталье в 2009 году бывшим владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым, сообщает газета Milliyet.

Mardan Palace был обесточен осенью за неуплату долгов, персонал покинул территорию отеля, а сигнализация была отключена. После чего, по данным издания, в отеле в ночное время начали орудовать воры, которым удалось украсть не менее семи секций позолоченного забора и садовые предметы декора.

"Семизвездочный" отель Mardan Palace был построен Исмаиловым за 1,4 миллиарда долларов. В церемонии открытия участвовали президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также актеры Ричард Гир, Шэрон Стоун, Моника Беллуччи и другие знаменитости.