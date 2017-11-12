Британскому премьеру грозит отставка

Депутаты палаты общин от Консервативной партии Великобритании выразили недоверие премьер-министру страны Терезе Мэй из-за того, что она якобы затягивает процесс Brexit, пишет The Times.

По данным издания, соответствующее письмо подписали сорок депутатов, которые указывают на отсутствие четкой позиции премьера по принципиальным вопросам.

В то же время лидер британской оппозиции Джереми Корбин решил выдвинуть Мэй ультиматум, звучащий, как «управляй или уходи», поскольку она «находится у власти официально, но не на практике».

При этом число недовольных составляет лишь 8% от общего числа фракции в нижней палате парламента, а для запуска процедуры перевыборов и возможной замены премьер-министра требуются подписи еще восьми парламентариев.

Ранее переговорщики со стороны ЕС пригрозили заблокировать переговоры о торговле до марта, если Великобритания откажется согласовать закон о выходе из его состава.