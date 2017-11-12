Посольство Турции в США о попытке похищения Гюлена

Посольство Турции в Вашингтоне опровергло утверждения о попытке организации похищения и вывоза из США лидера нурсистов Фетхуллаха Гюлена, передает агентство Anadolu.

В заявлении турецкой дипмиссии подчеркивается, что Гюлен - преступник, спланировавший и организовавший попытку переворота 15 июля 2016 года в Турции, и Анкара намерена сугубо правовыми путями добиться его экстрадиции из США.

"Гюлен стоит за всеми преступлениями, совершенными членами его преступного течения, и турецкий народ крайне обеспокоен и удивлен тем фактом, что подобное лицо все еще находит убежище в США. Турецкая сторона продолжит активные контакты с должностными лицами США с целью разъяснения преступной сущности течения Гюлена и причин, требующих экстрадиции главаря террористической организации в свете американо-турецких договорённостей", - говорится в сообщении.

Напомним, что издание The Wall Street Journal сообщило о том, что турецкое правительство предлагало 15 млн долларов экс-советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну за помощь в экстрадиции лидера нурсистов Фетхуллаха Гюлена из Соединенных Штатов в Турцию.