Над "Северным потоком-2" нависают грозные тучи. Вслед за США об этом уже вполне официально заговорили и в европейских кругах. В частности, в материалах Еврокомиссии отмечается, что Европа не нуждается в газопроводе "Северный поток-2", поскольку в будущем потребление "голубого топлива" в Евросоюзе сократится.

Здесь посчитали: с учетом ожидающегося к 2030 году сокращения внутреннего потребления топлива в ЕС, наличия уже имеющейся инфраструктуры по импорту газа и роста конкурентоспособности поставок СПГ, строительство такой системы, как "Северный поток-2", становится бессмысленным.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд. кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до побережья Германии. Если к «Турецкому потоку», предназначенному для обеспечения российским газом Южной и Юго-Восточной Европы, «Газпром» в последнее время относился с настороженностью, то реализация "Северного потока-2» у компании не вызывала сомнения. К проекту были подключены крупные европейские компании, что создавало у россиян иллюзию бесповоротного решения всех проблем в рамках этого проекта. К тому же в проект были вложены миллиарды долларов, что лишь укрепляло уверенность в этом. Но в дело вновь вмешались американцы со своими всесильными санкциями, и проект оказался на грани смерти.

Окончательно вопрос будет, видимо, решен в декабре, когда оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG начнет переговоры с банками о привлечении финансирования. И даже заинтересованные в реализации эксперты не исключают влияния новых американских санкций на проектное финансирование "Северного потока-2", общая стоимость которого составляет 9,5 млрд. евро. Не вдаваясь даже в политические аспекты проблемы, можно твердо сказать, что решение банков будет играть большую роль в дальнейшей судьбе проекта. И вот почему.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Партнеры по проекту – компании Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обещали профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, или на 950 млн. евро каждая. Оставшуюся сумму в 4,75 млрд. евро должен предоставить "Газпром". Партнеры уже вложили 30% оговоренной суммы - по 285 млн. евро. А остальные 70% стоимости газопровода планируется покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Но банки в таких условиях не любят рисковать. Да и партнеры сегодня сильно задумались. Они получили разъяснения по новому закону о санкциях от департамента Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC).

А закон, подписанный в начале августа президентом Дональдом Трампом, предполагает, в частности, право президента США налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн. долларов в год или 1 млн. долларов единовременно. Насколько серьезно намерение США противодействовать российским энергетическим проектам, видно из того, что в указанном законе открыто прописано: США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Отныне максимальный срок финансирования российских нефтегазовых компаний сокращается с 90 до 60 дней.

В среду ЕК согласовала поправки к Газовой директиве, которая является частью Третьего энергопакета Евросоюза. Отныне ключевые принципы энергетического законодательства ЕС будут применяться ко всем газопроводам, которые проходят по территории Евросоюза. Нормы европейского законодательства предусматривают недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, разделение деятельности по продаже и транспортировке газа, возможность для третьих сторон прокачивать топливо по газопроводу.

Но интересно, что выступающая против "Северного потока-2" Еврокомиссия обещает и впредь поддерживать транзит российского газа через Украину. Хотя Москва никогда и не пыталась скрывать намерений избавиться от украинского транзита собственного газа. И тут становится вполне очевидным, что такая же картина ждет и вторую ветку «Турецкого потока», рассчитанную на поставки российского газа в Европу, чтобы окончательно избавиться от украинской зависимости. Да, Москва упорно пытается проложить свои газопроводы в обход Украины, но ее также упорно заставляют сохранить этот маршрут.

Более того, в ходе недавнего визита президента США Дональда Трампа в Пекин подписано двустороннее соглашение о развитии завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Аляске. Проект оценивается в 43 млрд. долларов и может стать одной из альтернатив российскому газопроводу «Сила Сибири». Он предусматривает прокладку - от северных месторождений на Аляске газопровода протяженностью 800 миль до завода СПГ на юге штата, откуда сжиженный газ можно будет танкерами отправлять в Китай.

Как это может отразиться на судьбе строящейся «Силы Сибири» мощностью 38 млрд. кубометров в год, сказать трудно. Но ясно одно - российский гигант «Газпром», долгие годы бывший в руках Кремля мощным инструментом давления на страны региона, начинает терять свою значимость. А если вникнуть поглубже, то можно говорить даже о грядущих бедах, которые ждут компанию, а, следовательно, и Россию. И не случайно, видимо, появились информации о том, что в самом «Газпроме» уже думают о реорганизации. Не исключается даже раздел компании.

И на этом фоне особенно выделяются успехи азербайджанского проекта «Южный газовый коридор». Все чаще звучат громкие заявления и даже обсуждаются перспективы расширения этого газового коридора. Это в целом тема отдельного разговора. Пока же хочется отметить, что мрачные перспективы «Газпрома» вряд ли обойдут Азербайджан и весь наш регион в целом. Ведь огромные потоки российского газа сегодня устремлены и в Европу, и в постсоветские страны, и в Азию. И если где-то и кто-то частично или полностью перекроет эти потоки, то их придется направить по новым маршрутам. А тут как раз и Азербайджан с его развитой газотранспортной инфраструктурой. Все это может привести не только к переделу маршрутов и рынков, но и к более ужасным последствиям. А к ним надо быть готовыми.