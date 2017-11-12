В Шеки девушка убила бабушку

Накануне в Шеки была убита 79-летняя Нувер Садыгова, передает АПА.
В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что женщину убила собственная внучка.
По факту убийства возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Накануне в Шеки была убита 79-летняя Нувер Садыгова, передает АПА.
В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что женщину убила собственная внучка.
По факту убийства возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.