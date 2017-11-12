Как известно, с 1 января вступают в силу недавно принятые изменения в Гражданский и Административный процессуальные кодексы, а также в закон «Об адвокатах». Поправки предусматривают ограничения в отношении института представительства в гражданском и административном процессах. Согласно принятым законам, представителями физических лиц при рассмотрении гражданских или административных дел могут быть только их близкие родственники или адвокаты, а представителями юридических лиц – их законные представители, работники и адвокаты. Haqqin.az попросил прокомментировать эти новинки адвоката Акрама Гасанова, специализирующегося как раз на гражданских и административных делах.

- Разъясните суть внесенных изменений. Кто с нового года может участвовать в судебных процессах и представлять там стороны?

- Начнем с того, что, согласно внесенным поправкам, по-прежнему каждый человек может защищать свои права в судебных процессах. Его также могут представлять близкие родственники: супруг, дед, бабушка, родители (усыновители), братья и сестры, дети (включая усыновленных) и внуки.

Юридическое лицо помимо законных представителей (т.е. лиц, указанных в законе и учредительных документах: директор и т.п.) могут представлять также сотрудники, имеющие в данном юридическом лице основное место работы. А вот все прочие лица отныне не смогут представлять в судах ни физических, ни юридических лиц. Исключение составляют только адвокаты.

Когда я об этом говорю людям, далеким от юриспруденции, они сразу реагируют так: ну и правильно, а как же иначе, адвокаты и должны иметь исключительное право представлять в судах всех. Многие просто не знают, что у нас в судах участников процесса чаще представляют как раз не адвокаты. Нередко это вообще люди без юридического образования. Но даже когда это юристы, они либо так и не смогли сдать экзамен и вступить в Коллегию Адвокатов, либо не имеют достаточного опыта (нужен 3-летний стаж) для поступления туда. И очень редко представительством в судах занимаются грамотные и порядочные юристы, которые по тем или иным причинам просто не захотели вступать в Коллегию Адвокатов либо покинули ее ряды.

Согласитесь, что такая ситуация не является нормальной. Согласно статье 61 Конституции, каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. Иначе говоря, государство должно обеспечить гражданам доступ к квалифицированной юридической помощи. Но в текущей ситуации граждане просто не знают, где ее можно получить, и в чем разница между адвокатами и прочими представителями. Между тем государство законодательно регулирует только деятельность адвокатов и адвокатуры. А потому только адвокаты несут профессиональную ответственность, обязаны придерживаться норм адвокатской этики и т.п.

Государство просто обязано оградить граждан от мошенников и проходимцев, которых довольно много среди так называемых представителей, нередко представляющихся населению как адвокаты. Именно это государство и сделало последними поправками. Во многих странах юридические услуги в судах оказывают именно адвокаты. Наконец-то и мы пошли этим путем.

- Некоторые говорят, что тем самым создается монополия Коллегии адвокатов на юридические услуги в судах?

- И что в этом плохого? Так и должно быть! На то это и Коллегия адвокатов, чтобы иметь подобную монополию, то есть право. Но каждое право предполагает также и ответственность. Отныне за качество и уровень юридических услуг гражданам и компаниям ответственность будет нести именно Коллегия адвокатов.

Еще раз повторяю: это обычная практика большинства стран, особенно промышленно развитых государств. У нас обычно любят ссылаться на англо-саксонскую модель юриспруденции и экономики, ставить их в пример. Ну так вот знайте: там правила еще жестче, чем у нас. И стать адвокатом во многих странах нелегко. У нас же в принципе вступить в Коллегию адвокатов не так уж и трудно: всего-то надо сдать тестовый экзамен и правильно ответить хотя бы на 60 процентов вопросов.

Если юрист не может сделать даже это, как он будет защищать права других?! Да, Коллегия адвокатов будет иметь монопольное право, но ведь доступ туда не закрыт, пусть юристы вступают туда. Адвокатура – очень уважаемый институт во всем мире. И у нас никогда не будет правового государства без усиления авторитета национальной адвокатуры. Так что, последние изменения надо рассматривать именно в рамках правовых реформ в стране.

Вот у нас часто люди жалуются на произвол коллекторов. Последние преследуют должников, звонят им, запугивают, задерживают, избивают и т.п. И до сих пор мы не могли доказать, что, передав коллекторам информацию о заемщиках, банки нарушают банковскую тайну. Потому что нам возражали: банки, мол, передают коллекторам информацию о должниках для представления их интересов в судах. С нового года этот аргумент сводится на нет. Коллекторы не смогут представлять банки в судах. А значит они вообще должны прекратить всякую деятельность, ибо отныне получение ими информации о клиентах банков лишена всякого законного основания.

Разве это плохо для граждан? Теперь к ним, в крайнем случае помимо работников банка, может обращаться только адвокат. И будет куда жаловаться, если адвокат поведет себя неэтично. А то, что адвокат не станет рукоприкладствовать и т.п. – сомневаться не приходится.

- Но говорят, что количество адвокатов у нас не достигает и 1000 человек. Как же вы и ваши коллеги будете успевать оказывать юридическую помощь всем нуждающимся?

- Это очень серьезная проблема. Адвокатов действительно очень мало. Не случайно глава государства в своем распоряжении касательно последних изменений рекомендовал Коллегии адвокатов увеличить количество своих членов. И как руководство, так и рядовые члены Коллегии сделаем все возможное для этого. Некоторые из нас, включая и меня, даже предлагали отсрочить вступление в силу поправок хотя бы на год, чтобы до этого успеть расширить состав Коллегии.

Но на это был и контраргумент: отсрочим на год, будем опять вяло расширяться, а потом просить новой отсрочки, и так каждый раз. Резон в этом был. Помнится, мы очень долго переходили на латиницу, все время послабления были, а потому страна жила одновременно с кириллицей и латиницей. И в 2001 году покойный Гейдар Алиев издал решительный указ, принудивший всех, включая и прессу, перейти на латиницу.

Тогда многие беспокоились, что будут проблемы, сложности и т.п. Но все обошлось: перешли на латиницу довольно быстро. Вот и теперь: когда-нибудь мы должны были покончить с этой двойственностью в сфере юридических услуг. Трудности, конечно, будут! Но думаю, совместными усилиями, нам удастся решить и эту проблему. И не только эту проблему. Коллегии нужно не только количество, но и качество. К сожалению, уровень юридического образования в стране оставляет желать лучшего. Нет даже нормальных учебников по юриспруденции. А потому Коллегии надо позаботиться и о повышении уровня своих членов.

- Как следует и из упомянутого вами распоряжения президента, главная ответственность теперь ложится на Коллегию адвокатов. А ее руководитель недавно ушел в отставку. В декабре выборы нового председателя Президиума Коллегии. Определились ли адвокаты с кандидатурой своего нового руководителя? Кого вы бы хотели видеть на этом посту?

- Думаю, никогда еще от руководителя Коллегии адвокатов так многое не зависело. Смена руководителя весьма кстати. Увеличение состава Коллегии подразумевает коренные реформы в ней самой. Что скрывать, наша Коллегия адвокатов в текущем формате серьезно устарела и отстала от темпов развития страны и прочих ее институтов. В немалой степени этому способствовало существование института представительства, который бросал тень и на авторитет адвокатуры.

Поэтому нам, адвокатам, предстоит выбрать не просто своего руководителя, но и реформатора. Между тем сама профессия юриста консервативна: ведь опирается на традиции и устои. А потому реформатор должен быть относительно молодым и энергичным, но в то же время прагматичным и здравомыслящим. Формально кандидатуры пока не выдвинуты. Но, конечно же, адвокаты между собой обсуждают этот вопрос.

Адвокаты – представители уникальной профессии. Мы ведь все друг другу конкуренты. Конечно, представители других профессий тоже конкурируют: и сапожники, и врачи, и прочие. Но все другие конкурируют, сидя в своей мастерской. И только мы, адвокаты, конкурируем, так сказать, в ближнем бою, рубясь друг с другом на судебных процессах. Так же, как и спортсмены. Но спортсмены не выбирают из своей среды руководителя. Руководители спортивных федераций – это не действующие спортсмены, а зачастую вообще не спортсмены.

Нам же, адвокатам, надо из своей среды выбрать себе руководителя, с которым конкурируем. А потому эта фигура должна быть не только компромиссной. Председатель Президиума Коллегии адвокатов должен быть первым среди равных! На мой взгляд, который разделяют большинство моих коллег, с кем я успел пообщаться в последнее время, таким адвокатом является член Президиума Коллегии, руководитель Bakı Hüquq Mərkəzi Анар Багиров. Личность известная и в особых представлениях не нуждается. Его заслуги как перед юридическим сообществом, так и Коллегией, неоспоримы.

Достаточно сказать, что все последние годы именно он и является лицом Коллегии, наиболее известным членом ее Президиума, достойно представляющим нашу страну в том числе за ее пределами. Со студенческих лет знаю его только с лучшей стороны.

Будучи руководителем одной из крупнейших юридических фирм страны, он доказал, что является не просто хорошим юристом и грамотным адвокатом, но и успешным менеджером.

Говорю это со знанием дела. Известно, что последние годы я и возглавляемая мной юридическая фирма часто защищаем в судах интересы клиентов банков. А вот юридическая фирма Анара Багирова как раз чаще защищает в судах интересы банков. То есть мы конкурируем. Но это здоровая конкуренция, основанная на взаимоуважении.