Вслед за громкими сексуальными скандалами в нескольких странах мира подобные факты стали обнародоваться и в Азербайджане. К сожалению, у нас все истории с домогательствами и изнасилованиями носят самый постыдный, криминальный характер. Если на Западе в сексуальном преследовании обвиняют известных деятелей политики и культуры, то в нашей стране до этого опустились учителя, воспитатели, если можно их так назвать, наших детей.

Еще чудовищнее, что объектом этих самых «педагогов» становятся не только коллеги-женщины, как было с Гюльнар Алескеровой, историю которой рассказал недавно haqqin.az, а девочки-ученицы. Взрослые женщины хоть могут противостоять негодяям, взывать к правоохранительным органам и общественности, а что может несмышленый ребенок, который даже не понимает, что происходит. Именно так произошло со школьницей из Хамазского района, подвергшейся насилию собственного учителя.

Случай с ученицей так потряс общественность страны, что в прессе и соцсетях развернулась бурная дискуссия об ужесточении наказания за сексуальные домогательства и насилие и введении Кодекса учителя.

Оставим в стороне уголовную ответственность за подобные преступления в надежде, что компетентные органы и законодатели рассмотрят эту проблему, и обратимся к правилам поведения, даже образу жизни представителей этой важной профессии, давно действующим во многих странах.

Цель Кодекса учителя – установить основные нормы профессиональной этики отношений преподавателя с учениками и их родителями, с педагогическим сообществом и государством. Главное же, что в таком официально принятом документе должны определяться нравственные и этические нормы для педагогов, требования к личности учителя.

К примеру, в утвержденном на государственном уровне кодексе учителя в Великобритании указано, что люди этой профессии должны быть для детей образцом для подражания как в стенах школы, так и за ее пределами, представляя новому поколению высокие стандарты общественного поведения. В Великобритании, к тому же, учителям выдается личная лицензия на преподавательскую деятельность, и если, согласно кодексу, педагог получит ряд дисциплинарных взысканий, он этой лицензии лишается и получает, фактически, «волчий билет».

На принятии такого документа в Азербайджане буквально настаивает старейший учитель страны Шахлар Аскеров, который утверждает, что мы знаем только о тех случаях непристойного поведения педагогов, которые в силу обстоятельств становятся известны общественности, на самом же деле их гораздо больше.

«То, что мы узнали недавно, иначе как позором назвать нельзя. Это позор всей педагогической общественности страны, удар по всей азербайджанской педагогике. Убежден, что пришло время для принятия кодекса поведения для учителей.

В Азербайджане около пяти тысяч школ, и думаю, у нас много добросовестных, образованных учителей, для которых моральные принципы, элементарная человеческая порядочность - не пустой звук. Я в школе более 50 лет, и моему возмущению тем, что в нашей среде есть такие аморальные типы, которых надо попросту гнать из школы, нет предела», - сказал Ш. Аскеров haqqin.az.

Как заверил haqqin.az замминистра образования Фирудин Гурбанов, по каждому случаю непристойного поведения педагогов их ведомство проводит расследование.

«Директора школ назначаются только путем сдачи экзаменов. И конечно, при выборе руководителя учебным заведением учитываются и профессионализм, и соблюдение этических норм каждым кандидатом. Причем такие экзамены со временем становятся все более жесткими. Любой поступивший к нам негативный сигнал о том или ином кандидате или уже работающем учителе рассматриваются специально созданной при министерстве комиссией и в отношении преподавателей, допустивших серьезные недочеты, принимаются строгие меры», - утверждает руководящий чиновник образовательной сферы.