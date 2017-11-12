30-летний мигрант из Азербайджана Натик Гасанов является ярким примером интеграции в немецкое общество, пишет газета Munsterland zeitung.

Азербайджанец приехал в Германию с женой и годовалым сыном в 2014 году. До того, как у этой семьи появилось собственное жилье, она сменила пять квартир в различных городах федеральной семьи Северный Рейн-Вестфалия. По словам Натика Гасанова, это было самое сложное время для его семьи. Сейчас они осели в городке Зюдлон.

Мигрант из Азербайджана говорит, что самой большой проблемой для него был языковой барьер, и поэтому он решил быстро выучить немецкий. В изучении языка ему помогло чтение книг, просмотр телепередач и знание азербайджанского, турецкого и русского языков.

«Я пытался много разговаривать, но по сей день пишу и читаю на немецком лучше, чем говорю», - сказал Натик Гасанов.

Немецкое издание пишет, что сейчас азербайджанец свободно говорит по-немецки без всякого акцента.

«Преодолев языковой барьер, азербайджанец быстро освоился в ранее чужой для него стране, и сейчас он уже работает в компании Pfreundt, инженеры-механики которой довольны работой Н.Гасанова», - пишет газета.

Как пишет издание, эта немецкая компания раньше никогда не брала на работу мигрантов.

«Мы искали работника на одну из вакантных должностей, когда с нами связалась служба помощи мигрантам и попросила взять на работу одного молодого человека. Мы взяли его на должность стажера, а он смог показать себя хорошим специалистом в области складской логистики. А решающим фактором стало знание Натиком немецкого языка», - говорит представитель компании Анна Шеммик.

Она говорит, что от первого собеседования с Натиком Гасановым до его найма на постоянную работу прошло всего семь недель.

В мае 2017 года немецкие власти уведомили Натика Гасанова, что он и его семья смогут остаться в Германии.