Жители Санкт-Петербурга выступили против масштабного проекта олигархов-выходцев из Азербайджана Года Нисанова и Зараха Илиева, который они хотят осуществить в северной столице России, пишет «Комсомольская правда».

Петербуржцы протестуют против выделения 3,6 гектара зеленых насаждений во Фрунзенском районе города компании миллиардеров под строительство торгово-развлекательного центра, океанариума и других коммерческих объектов. Жители города пишут многочисленные жалобы в различные инстанции и собирают подписи под обращением к властям города о запрещении строительства.

Компания «Оптима», которая строила океанариум в Москве, получила земельный участок в Петербурге на льготных условиях и без торгов.

«Это большой комплекс на 190 тысяч квадратных метров. - В него входит океанариум, центр морской биологии, зона экстремальных видов спорта, которые сейчас очень популярны, а также торговые павильоны и кинотеатр. Зал океанариума запланирован на 750 зрительских мест. Это 15 тысяч квадратных метров плюс еще девять тысяч на центр морской биологии. Остальные площади будут отведены под торговлю, различные сервисы, которые позволят нам компенсировать затраты на содержание океанариума», - рассказал на днях в интервью Forbes совладелец компании Год Нисанов.

Но жители района Купчино, узнав, что могут лишиться места отдыха, выступили против строительства объектов миллиардеров. Один из активистов Павел Швец говорит, что они обратились в Городскую думу и в другие инстанции с требованием запретить строительство.

«Мы надеемся, что этот вопрос нам удастся решить, не выходя на митинги», - сказал активист.

Местные жители говорят, что их обманули, сказав, что здесь будет построен океанариум. Оказалось, что океанариум составит лишь 12% площадей комплекса, которые планируют построить известные и в Азербайджане олигархи. Под требованием о запрещении этого строительства подписались уже свыше двух тысяч человек.