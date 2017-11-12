У грузинских армян новый праздник

Вообще-то праздник, о котором идет речь, вполне можно именовать и всенародным. Двойное гражданство, которое предполагает обновленная Конституция, распространяется на всех граждан. Но особенно довольны новшеством лица армянского происхождения. Дело в том, что из 30 тысяч лиц, лишенных за эти годы грузинского гражданства, подавляющее большинство (около 80%) являлись этническими армянами.

При выезде в Россию на заработки они для удобства прописывались на своей исторической родине, вследствие чего автоматически лишались грузинского гражданства. Отныне двойное гражданство гарантируется новой конституцией, против чего, кстати, активно возражали президент Георгий Маргвелашвили, ведущие оппозиционные партии, часть НПО и экспертов.

До окончательного торжества по поводу нововведения осталось всего немного – осенью 2018 года, после оглашения итогов предстоящих президентских выборов, - оповестил накануне выступая по местному ТВ спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

У армянской части населения имеются особые основания для радости - они теперь спокойно могут пользоваться правами своей исторической родины, сохраняя и грузинское гражданство. Ничего не поделаешь, шутят тбилисцы, армяне вдоволь воспользовались преимуществами социализма, теперь и либерализм работает на них.