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Иран отверг обвинения Бахрейна

 

МИД Ирана отверг обвинения в причастности к взрыву на нефтепроводе в Бахрейне, передает агентство Mehr.

"Единственное, чему власти Бахрейна научились, - это заявлять после каждого инцидента на острове, что виноват Иран", — заявил представитель внешнеполитического ведомства Бахрам Касеми, назвав подозрения "абсурдными" и "безосновательными".

МВД Бахрейна сообщило, что нефтепровод из Саудовской Аравии был подорван в пятницу в результате "экстремистских действий". Силам гражданской обороны удалось быстро потушить возникший на нефтепроводе пожар, никто не пострадал. Полиция начала расследование инцидента.

Глава МИД Бахрейна Халед Аль Халифа в записи в микроблоге в Twitter обвинил в подрыве нефтепровода Иран, который якобы "хочет подорвать безопасность Бахрейна и нанести удар по рынку углеводородов".

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