Наш спецкор в Германии, известный левый активист Томас Оккупай, узнав о новом витке давления генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, инициировавшего процесс введения санкций против Азербайджана, объявленного определенными силами в этой европейской правительственной организации государством недемократическим, неправовым и авторитарным, предложил описать варварский разгон манифестации в Гамбурге накануне саммита «Большой двадцатки» в начале июля 2017 года. Ни Совет Европы, ни другие международные организации не отреагировали на тотальное нарушение свободы собраний и СМИ в Гамбурге, оставив представителей СМИ и внесистемной оппозиции лицом к лицу с разъяренными полицейскими силами. Вот вам и наглядное проявление двойных стандартов, о котором и говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев на недавней встрече c делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза.

Мы продолжаем публикацию специального отчета спецкора haqqin.az в Германии. Читайте и делайте выводы. Ягланд не узрел в этом произволе тотального нарушения политических свобод. Первую часть исследования смотрите по этой ссылке: https://haqqin.az/news/112560, а вторую по этой - https://haqqin.az/democracy/112695, третью - https://haqqin.az/comics/112842, четвертую - https://haqqin.az/investigations/113648, пятую - https://haqqin.az/dictatorship/114004, шестую - https://haqqin.az/democracy/114818, седьмую - https://haqqin.az/news/115167.

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Давно ни у кого нет сомнений, что немецкие власти и политики злоупотребляют фундаментальным правом граждан на свободу собраний, где только это возможно. Хотя попрание демократических принципов происходит по всей Германии, преимущественно это наблюдается в крупных городах. Другой особенностью является то, что СМИ почти не реагируют на подобные инциденты, считая их, видимо, недостаточно сенсационными для освещения.

Левые политические группы сейчас пытаются обратить внимание на то, что их протестные акции подвергаются массовым репрессиям, тогда как мероприятиям правых редко мешают. Это подтверждают и мои наблюдения в последние годы. В случае протестов NoG20 противоправные действия политиков и полиции были настолько массовыми, что со всем основанием можно говорить о стратегии демобилизации левого движения. В дополнение к недостойным демократического конституционного государства действиям ответственных должностных лиц и полиции, которые были описаны в предыдущих частях этого отчета, есть и другие факты, которые следует обнародовать, чтобы иметь право утверждать о целенаправленных и незаконных попытках демобилизовать протесты.

В декабре 2016 года организаторы протестов NoG20 устроили первую свою встречу в помещении Гамбургского университета прикладных наук. Предположительно, под давлением правительства Гамбурга ректор университета разорвал с ними контракт незадолго до начала конференции, и только после судебного разбирательства в окружном суде Гамбурга совещание стало возможно провести (https://www.g20hamburg.org/de/content/pressemitteilung-des-vorbereitungskreises-hochschulpr%C3%A4sidium-unterliegt-vor-gericht-g-20). В течение многих месяцев предпринимались попытки заранее криминализировать протестное движение. Поначалу, по крайней мере, 4 тысячи предполагаемых левых «экстремистов» получили от полиции предупреждение без каких-либо на то причин. В анализе ситуационного центра полиции Гамбурга от 27 апреля говорится о демонстрации «Большая двадцатка – добро пожаловать в ад!» и отмечается, что «следует принять во внимание участие от 7000 до 8000 левых экстремистов, готовых к насильственным действиям» (http://www.tagesspiegel.de/politik/g-20-gipfel-in-hamburg-polizei-rechnet-mit-massiver-gewalt-bei-g-20-demos/19771324.html). При участии прессы с начала мая 8000 человек, которые намеревались участвовать в акциях протеста, уже были записаны в правонарушители и получили предупреждение от полиции. Из полицейских сообщений следовало, что на акции протеста в Гамбург хотят приехать большие группы иностранцев, в том числе из скандинавских стран, Италии и Греции, Канады и США (https://www.abendblatt.de/hamburg/article210444981/Polizei-rechnet-mit-8000-gewaltbereiten-Linksextremen.html). Любой здравомыслящий человек, знающий цену билета из Канады в Германию и имеющий представление о массовом обнищании греков, поймет, что эти утверждения были надуманными и служили лишь легализации, среди прочего, жесткого пограничного контроля во время саммита «Большой двадцатки».

Несмотря на все препятствия, с самого начала созданные на пути протестного движения, альянс NoG20, тем не менее, смог мобилизоваться. На время акции была необходима определенная инфраструктура, чтобы снабдить тысячи активистов спальными местами и пищей. В Германии для таких протестов обычно используются палаточные лагеря, больших тентов для проведения собраний, мобильных кухонь и туалетов.

На этот раз со стороны местных властей никакой поддержки для размещения демонстрантов в общественных зданиях не было. Для проведения церковных собраний, спортивных мероприятий или в период посещения страны Папой Римским всегда выделялись общественные зоны, спортзалы и даже целые школы. В случае протеста против саммита «Большой двадцатки» власти вообще отказались принимать какие-либо заявки на использование зеленых зон. Поэтому протестный альянс несколько раз подавал на местные власти в суд и получил предварительное согласие на возведение палаточного лагеря.

28 июня 2017 года Федеральный конституционный суд заявил в своем решении (Az. 1 BvR 1387/17), что возведение палаточного лагеря протестного движения в городском парке Гамбурга, в принципе, основывается на основополагающем праве на свободу собраний до окончательного решения суда (http://amnesty-polizei.de/polizei-hamburg-muss-bverfg-beschluss-respektieren/). В ночь на 2 июля 2017 года Административный суд Гамбурга (VG) вынес положительное решение (Az. 75 G 3/17).

Несмотря на положительное решение суда, гамбургская полиция отказала активистам в доступе в парк Энтенвердер и объявила, что глава полицейской операции Хартмут Дудде лично проследит, как выполняется решение о запрете на какие-либо собрания в этом месте. Несмотря на то, что Дудде знал о положительном судебном решении, он солгал прессе, завив о запрете (http://www.fsk-hh.org/blog/2017/07/02/wir_dokumentieren_pressemitteilung_des_anwaltlichen_notdienstes_zum_umgang_der_polizei_mit_rechtsprechung).

С полудня активисты пытались проникнуть на площадку, где предполагалось одобренное судом строительство лагеря. Видео показывает незаконное вмешательство полиции в 16:00.

Только после массовой критики в прессе и в социальных сетях со стороны некоторых общественных деятелей доступ к лагерной зоне в парке Энтенвердер был освобожден. Решение суда в интерпретации Анны Гросс, пресс-секретаря суда: «Ночевка в палатках также считалась разрешенной» (http://www.mopo.de/hamburg/g20/camp-raeumung-auf-entenwerder-verfassungsrechtler---der-einsatz-war-rechtswidrig--27907342). В полном противоречии с реальной юридической ситуацией один полицейский заявил, что «мы прямо вмешаемся», если «они (т.е. протестующие), вопреки приказу полиции, начнут возводить палатки для ночевки» (https://www.neues-deutschland.de/artikel/1055999.g-protestcamp-rechtsstaat-oder-polizeistaat.html).

После того как полиция открыла доступ в парк, активисты отправились на его территорию, чтобы создать лагерь в соответствии с имеющимся судебным решением. Но полиция не заставила себя долго ждать.

Примерно 500 сотрудников полиции напали на протестующих, используя перцовый аэрозоль. Уже возведенные палатки были снесены и нанесен ущерб другому имуществу протестующих. Два видеоролика дают некоторое впечатление о ситуации:

Впоследствии полиция попыталась оправдать свои прямо противоречащие судебным решениям действия. Однако их неубедительный аргумент о защите зеленых насаждений явно не может служить оправданием для нарушения фундаментальных прав и свобод граждан. Тем более что на концерт группы «Роллинг Стоунз» 9 сентября 2017 года в том же парке собрались гораздо большие толпы людей, но никто не говорил о безопасности цветочных клумб. Понятно, что на самом деле целью полиции было предотвратить массовое скопление протестующих во время саммита «Большой двадцатки». А это уже было посягательством на основные права. В дальнейшем другое судебное решение полностью оправдало неправомерные действия полиции (https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/G20-Gipfel-Es-laeuft-auf-Konfrontation-hinaus,gipfeltreffen502.html).

По здравому рассуждению, действия полиции в парке Энтенвердер можно назвать не иначе как полицейским переворотом против принципа разделения властей, поскольку, согласно Основному закону Германии, судебный процесс всегда является прерогативой лишь судей (GG Art. 92 https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_92.html). Начальник полицейских операций Хартмут Дудде в этой ситуации прямо нарушил закон, основанный на Конституции и, таким образом, по крайней мере частично, инициировал беспорядки. Граждане имели полное право сопротивляться беззаконию (GG Art. 20 (4) https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_20.html). Все насильственные действия полиции в парке Энтенвердер были незаконными, а активное сопротивление этим полицейским мерам было, напротив, правомерным.

Демонстрация «Волна протеста против Большой двадцатки» (#G20Protestwelle), которая состоялась на следующий день при участии около 20 000 человек, не пресекалась властями до самого ее конца. Вероятно, потому, что ее организаторы уже дистанцировались от альянса NoG20. И это оказалось вполне достаточно для полиции и местных политиков. После этого митинга небольшая группа также провела свой митинг на том же месте: с одной стороны, чтобы выступить против незаконного выселения из парка Энтенвердер, а с другой - чтобы потребовать легальные спальные места для протестующих, которые в ближайшие дни должны были прибыть в Гамбург. Даже если объективно это была всего лишь небольшая протестная акция, это собрание было насильственно разогнано полицией. Как наблюдается на видео с 00:34, полицейские, применив жестокие меры, отогнали демонстрантов в район Ратхаусмаркт: https://twitter.com/mopo/status/881566584996843520.

Незаконный запрет на возведение лагеря в парке Энтенвердер вызвал широкое возмущение и привел к публичному обсуждению городской общественностью. Знаменитый повар Оле Плогштедт (http://www.rotegourmetfraktion.de/), известный по телевизионным передачам, объявил о демонстрационном «сне в знак протеста против запрета сна» в молодежном спортивном парке Альтона 4 июля в 4 часа вечера, в непосредственной близости от второго запланированного лагеря протестующих. Для чисто символических целей были возведены палатки для кемпинга, а участники выступили в роли спящих активистов.

В рамках социальных сетей под хештегом #YesWeCamp развернулась дискуссия о незаконном пресечении протестов NoG20. Прибывшие активисты начали заполнять Гелерпарк (https://www.pscp.tv/w/1YpJknwzdjmGj) и Август-Лютген-парк в конце дня. Вскоре после этого полицейские жестко выдворили протестующих из Гелерпарка также с использованием перцового аэрозоля. Две видеозаписи дают возможность понять, что там происходило: https: //vimeo.com/224450752; https://youtu.be/CbvylvXPBIw.

Власти попытались предотвратить даже акции в виде символического сна протестующих NoG20, что стало частью стратегии по предотвращению дальнейших акций протеста. Широкая солидарность на всех уровнях общества стала, вероятно, неожиданностью для политиков и полиции. Частные лица и инициативы, не вовлеченные в протест, открыли для протестующих свои дома и сады. Несколько церквей предложили свою территорию для палаток активистов. Даже футбольный клуб St.Pauli позволил участникам протеста остаться на ночь на стадионе. Питер Ф.Раддац, административный директор театра в Гамбурге, предложил часть здания для экстренного размещения активистов. В своем видеообращении он заявил, что это «акт гуманизма» (https://www.pscp.tv/w/1mnGeEppnknGX).

Полиция, однако, не хотела допускать даже этого и отказывала прибывающим людям в доступе, апеллируя тем, что имеет право контролировать все общественные места и улицы. Просто невероятно! Таким образом полиция незаконно пыталась отказать театру в праве использовать свои помещения по собственному усмотрению (https://www.radio-utopie.de/2017/07/05/g20-deutschesschauspielhaushamburg-bietet-ueber-1000-personen-uebernachtungsplaetze/). Только спустя долгое время и после долгих споров активистам было разрешено пройти в театр и на стадион.

Чтобы ограничить ночное пребывание демонстрантов, районный офис Гамбурга запретил нескольким учреждениям культуры по телефону предлагать спальные места. При этом использовался надуманный аргумент об отсутствии должной пожарной безопасности (http://m.taz.de/!5423096;m/).

В качестве попытки демобилизации использовался не только саботаж размещения, но и предотвращение торжеств под открытым небом. В знак протеста против настоящей блокады города со стороны властей и полиции в социальных сетях была начата еще одна акция.

На вечер 4 июля активисты назначили пикник и гуляния с музыкой. В качестве центрального места встречи они объявили зеленую зону Байм-Грюнен-Егер, переименованную активистами в «Парк Арривати». Зона находится на границе неоднократно упомянутого нами района Шанце. Это место намного меньше, чем следует из названия. Это довольно небольшой островок с велосипедными дорожками, которые несколько раз пересекают небольшую зеленую зону, всего около 350 м². Когда в конце вечера собралось около 2000 человек для демонстрационных торжеств, этого места стало недостаточно, и многие люди остались на улице еще до перекрестка Нойер Пфердемаркт. Полиция использовала по меньшей мере четыре брандспойта и несколько сотрудников отряда полицейских коммандос против мирной вечеринки.

Площадь буквально очищали массивным напором воды из брандспойтов и физическим насилием полиции. В течение последующих нескольких дней в городе можно было часто слышать фразу: «Весь Гамбург ненавидит полицию». Видеозапись показывает атаку вооруженных полицейских и неправомерное использование брандспойтов (с 05:50):

Однако Хартмут Дудде, начальник отдела полицейских операций, в консультациях с городским внутренним комитетом говорит об этом абсолютно беспристрастно: «4 июля 2017 года, поздним вечером, состоялась несанкционированная блокада пересечения улиц Нойер Пфердемаркт – Штреземаннштрассе - Байм-Грюнен-Егер». Район освобождали от людского потока с использованием брандспойтов в виде водяного ливня начиная с 22:30» (стр. 24 https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/58766/protokoll-wortprotokoll-der-%C3%B6ffentlichen-sitzung-des-innenausschusses.pdf).

(Продолжение следует.)