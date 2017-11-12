Премьер-министр Испании Мариано Рахой в воскресенье посетит Каталонию впервые после того, как Мадрид ввел прямое управление над регионом и на следующий день после того, как сотни тысяч каталонцев устроили демонстрации за освобождение арестованных региональных чиновников, сообщает AFP.

«Ожидается, что Мариано Рахой прибудет в Барселону в 11:00 по местному времени в поддержку "Народной партии" накануне голосования в следующем месяце», - говорится в сообщении.

Отмечается, что публичного выступления в городе Рахой не будет проводить.

Визит испанского премьера будет проходить через две недели после того, как он отстранил каталонского лидера Карлеса Пучдемона, его правительство и парламент, приостановил автономию региона и созвал на 21 декабря новые выборы.