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Премьер Испании отправился в Каталонию Впервые после кризиса

 

Премьер-министр Испании Мариано Рахой в воскресенье посетит Каталонию впервые после того, как Мадрид ввел прямое управление над регионом и на следующий день после того, как сотни тысяч каталонцев устроили демонстрации за освобождение арестованных региональных чиновников, сообщает AFP.

«Ожидается, что Мариано Рахой прибудет в Барселону в 11:00 по местному времени в поддержку "Народной партии" накануне голосования в следующем месяце», - говорится в сообщении.

Отмечается, что публичного выступления в городе Рахой не будет проводить.

Визит испанского премьера будет проходить через две недели после того, как он отстранил каталонского лидера Карлеса Пучдемона, его правительство и парламент, приостановил автономию региона и созвал на 21 декабря новые выборы.

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