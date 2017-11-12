Редакция haqqin.az начинает новый проект - «Что там у соседей». Рубрику будет вести группа известных в Центральной Азии исследователей – Бахтияр Эркимбаев, Султанбек Султангалиев, Эдил Осмонбетов.

Хотя haqqin.az не намерен ограничиваться только Центральной Азией. Так что, следите за нашими выпусками. Интересное и эксклюзивное – обещаем.

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Одним из главных событий в регионе на уходящей неделе стало, безусловно, подписание министрами пяти государств региона - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – Программы сотрудничества на 2018-2019 годы, состоявшееся 10 ноября в Самарканде на конференции министров иностранных дел «ЕС – Центральная Азия».

В документе излагаются планы совместных усилий по укреплению безопасности, торгово-экономическому сотрудничеству, развитию инвестиций, транспорта, энергетики, туризма и культурных связей в регионе. А за день до этого в том же Самарканде состоялось и другое важное событие – подписание между Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном договора о районе точки стыка государственных границ трех государств. Что, безусловно, несколько снизит конфликтный потенциал в регионе, ведь часть границ между бывшими советскими республиками здесь до сих пор окончательно не задокументирована, что зачастую становится источником напряженности между соседями - вплоть до применения оружия.

Впрочем, приграничные конфликты – далеко не главная причина напряженности в регионе. Высоким остается здесь и уровень террористической угрозы, для отработки противодействию которой на пяти полигонах Хатлонской области (юг Таджикистана, в непосредственной близости от афганской границы) начаты очередные учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Как сообщил начальник пресс-центра Министерства обороны Таджикистана Фаридун Махмадализода, в них задействованы более 5 тыс. солдат и офицеров, 64 единиц боевой авиации, 300 единиц бронетехники и артиллерии. Основной сценарий учений – отработка вопросов взаимодействия войск КСОР ОДКБ в случае проникновения террористических группировок из Афганистана в Таджикистан. Планируется, что на завершающей стадии учений российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», переброшенные в Таджикистан из Оренбургской области, выполнят учебно-боевой пуск по лагерю условных террористов.

Миллиард туда – миллиард сюда, никого не удивляет

На уходящей неделе в Челябинске состоялся XIV Форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана, в работе которого приняли участие Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

Как обычно и бывает на подобных мероприятиях, обсуждались совместные экономические проекты и проблемы торгового партнерства, состояние которого вызывает у экспертов определенные вопросы.

Под занавес Форума российский президент сделал заявление, вызвавшее неподдельный интерес наблюдателей. «Я присоединяюсь к тому, что сказал Нурсултан Абишевич (Назарбаев) по поводу возможной реализации крупного проекта строительства железнодорожной магистрали из Китайской народной республики через Казахстан и Россию, затем дальше в Европу. Это могло бы быть очень хорошим стимулом в развитии целых отраслей производства», - сказал Владимир Путин.

Из чего можно сделать, как минимум, два вывода. Во-первых, российский участок китайской программы «Один пояс – один путь», предполагавший модернизацию Транссибирской магистрали, в настоящее время откровенно «подвис». У Москвы нет денег на его модернизацию, а китайская сторона не стремится инвестировать в проект, делая упор на развития транспортной сети через Центральную Азию, Закавказье и далее – в Турцию.

Во-вторых, недавнее открытие в рамках реализации стратегии «Один пояс – один путь» дороги Баку-Тбилиси-Карс, транспортного коридора, связывающего Европу и Азию в обход России, было достаточно болезненно воспринято в Кремле. После чего Москва начала лихорадочно искать возможности вновь «повернуть рельсы» в свою сторону. Что, впрочем, не находит особого понимания ни в Пекине, ни в остальных государствах-участниках проекта.

А пока Москва ищет возможность распутать к пользе для себя возникший «транспортный узел», в Казахстане без особого драматизма идет обсуждение темы ущерба от деятельности офшорных компаний, информация о которых появилась благодаря утечке данных фирмы-регистратора с Бермудских островов. При этом часть офшоров, как полагают журналисты-расследователи, принадлежит топ-чиновникам и топ-банкирам Казахстана.

И хотя обнародование документов происходит на фоне сообщений об очередных мерах по спасению казахстанского банковского сектора и взятках в нефтегазовой сфере, особого общественного резонанса это не вызвало.

Коррупция на постсоветском пространстве стала частью повседневности, «миллиард туда – миллиард сюда» уже никого особо не удивляет.

Конца конфликту не видно

Жогорку Кенеш (местный парламент) республики 9 ноября в третьем и окончательном чтении принял законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном, по которому Бишкек должен был получить $100 миллионов помощи в рамках евразийской интеграции.

В справке-обосновании к документу говорилось, что после присоединения Киргизии к ЕАЭС республике нужно было в сжатые сроки улучшить техническое оснащение таможни, а также привести ветеринарную, фитосанитарную и карантинную системы в соответствие с международными стандартами. Для этого в 2016 году киргизские власти подписали соглашение с Казахстаном о технической помощи на $100 миллионов. В августе 2017 года был подписан договор на первый транш – в $41 миллион. В дальнейшем деньги планировалось перечислять в зависимости от согласованных смет. Однако к середине октября – когда был подготовлен законопроект – помощь Бишкеку так и не поступила.

У наблюдателей не вызывает сомнений, что отказ от помощи Казахстана последовал после осложнения отношений между странами, результатом которого стали километровые заторы на казахстанско-киргизской границе и фактический запрет на импорт продукции, произведенной в Киргизии.

И поскольку конца этого конфликта так и не видно, Бишкек сегодня активно ищет альтернативные рынки сбыта для своей продукции. Судя по всему – не безуспешно, поскольку на этой неделе министр экономики Кыргызстана Артем Новиков заявил, что Узбекистан готов покупать кыргызские товары, в частности - картофель, молочную продукцию, строительный камень и уголь.

Кроме того, министр сообщил, что аналогичные вопросы прорабатываются и с китайской стороной. Причем, судя по всему, в вопросах переориентации своего экспорта Бишкек настроен более чем серьезно. Так, на днях президент КР Алмазбек Атамбаев заявил, что необходимо срочно проектировать и строить железную дорогу Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Правда, за чей счет будет происходить строительство – пока не ясно, но, судя по всему, с предложением о реализации данного проекта Бишкек обратится к Пекину.

Таджикские силовики убивают афганцев

«Транспортный вопрос» беспокоит и Душанбе, хотя и несколько в иной плоскости. На прошедшей неделе на контрольно-пропускном пункте «Аксарайский» на границе России с Казахстаном с трех пассажирских поездов, следовавших из Москвы в Душанбе и Худжанд, было снято около двухсот граждан Таджикистана.

Как справедливо заметил эксперт по вопросам миграции Азамщох Шрговади, никакого политического подтекста в произошедшем искать не стоит: ««У правоохранительных ведомств есть план, а конец года близиться. Они должны доложить руководству, сколько выявили лиц без документов, и какие меры предприняли, сколько человек депортировали, вот и выполняют его. Если быть более наблюдательным, то подобное в России происходит почти всегда в последние месяцы года».

Не успели разобраться с этой историей – с границы вновь пришли новости, правда, на этот раз – с афганской. Бригадный командир пограничных сил Афганистана Мухаммад Аман Насим сообщил, что таджикские пограничники убили двух мирных жителей афганского села Яхдро Ишкашимского района. А член провинциального совета Толибиддин Кодири заявил, что таджикские силовики вообще в последние несколько лет убивают афганских гражданских лиц в Вахане и Ишкашиме.

Правда, чуть позже выяснилось, что убитые были контрабандистами, причем – оказали сопротивление пограничному наряду, пытавшемуся их задержать. Но афганская сторона продолжает стоять на своем – речь идет об исключительно мирных гражданах. А то, что они с грузом контрабанды и с оружием – так это просто местные традиции.

Один из многочисленных внутренних и внешних конфликтов Таджикистана – резкое ухудшение отношений с Тегераном – попытался решить на этой неделе министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, прибывший с официальным визитом в Душанбе.

Напомним, что основная причина недовольства Рахмона и его окружения иранской стороной заключается в том, что Тегеран свернул финансовую поддержку таджикских властей. И, более того, потребовал вернуть деньги, которые перевел в республику арестованный и приговоренный к смертной казни – хотя приговор еще так и не приведен в исполнение – иранский магнат Бабак Занджани.

Попытка Зарифа решить этот и еще ряд вопросов, связанных с таджикско-иранскими отношениями, оказалась безуспешной. Деньги Душанбе возвращать не намерен, более того, вопреки неопровержимым доказательствам, заявляет, что их вообще не было. Также таджикские власти напрочь отказались обсуждать вопрос о возврате имущества и активов иранских бизнесменов, которые были выдворены из страны.

Расстроенный Зариф из Душанбе вылетел в Ташкент, где, к немалому своему удивлению, встретил полное понимание и готовность вывести ирано-узбекские отношения на новый уровень. Что, как думается, сгладило его разочарования от общения с правящей элитой Таджикистана.

Мирзиеёв лоялен только своим интересам

Вообще, Ташкент на этой неделе был главным центральноазиатским ньюсмейкером. Шавкат Мирзиёев взвешенно, но весьма методично активизируется на региональной и международной арене, основательно обеспечивая своим реформам поддержку извне.

9 ноября он принял заместителя помощника Президента США, старшего директора по делам Южной и Центральной Азии Лизу Кёртис. Нюанс в том, что согласно американской стратегии «Возвращение в ЦА 2.0» Ташкент, наряду с Астаной, становится основной точкой приложения политических усилий США в регионе. Мирзиёев намерен полностью использовать те возможности, которые открывает перед Узбекистаном данное обстоятельство. Но если в США рассчитывают на его лояльность – то они глубоко заблуждаются. Ташкент остается лоялен только своим интересам. В частности – закреплению своего лидерства в регионе.

Именно с этим стремлением связана инициатива президента Узбекистана создать Ассоциацию глав регионов стран Центральной Азии. Идея шикарная – «учредить Ассоциацию руководителей, то есть хокимов регионов и бизнес-сообществ государств Центральной Азии. Когда мы ведем прямой диалог с регионами, с их руководителями и бизнес-сообществами, у нас результат, как говориться, на лицо. Когда мы им не то, чтобы помогаем, а не мешаем – результатов больше». А главное – в случае необходимости Ташкент может работать не с правящими, а региональными элитами, что в нынешних условиях гораздо результативнее.

Кстати, на нынешней неделе были обнародованы официальные данные по переписи населения Узбекистана. Согласно им, численность постоянного населения Узбекистана составила 32 млн 511 тысяч человек и увеличилась с начала текущего года на 391 тысячу человек. При этом численность городского населения составила 16 млн 451 тысячу человек (50,6% от общей численности населения), сельского населения – 16 млн 60 тысяч человек (49,4%).

А Туркменбаши пересел на велосипед

Ну а пока его соседи по региону решали свои «мелкие» проблемы в экономике и политике, Аракдаг туркменского народа был занят вопросами куда как более глобальными.

Прежде всего – спортивной подготовкой глав силовых ведомств. Для чего ему пришлось лично показать навыки катания на велосипеде, игры в баскетбол, настольный теннис и выполнил силовые упражнения в тренажерном зале. Как сообщает государственное информагентство «Туркменистан сегодня», Бердымухамедов «мастерски продемонстрировал виртуозное сочетание езды на велосипеде с игрой в баскетбол», каждый раз точно попадая в корзину прямо с велосипеда.

Ну а после того, как силовикам был задан пример физических кондиций, Аракдаг озаботился единообразием их транспорта. По сообщениям источников haqqin.az в Туркменистане, к сотрудникам милиции во всех регионах страны предъявлены жесткие требования по замене автомобилей на транспорт белого цвета.

«В областных органах внутренних дел четыре месяца назад провели специальное собрание и сообщили, что автомобили у всех областных сотрудников органов должны быть белого цвета и, что такое указание поступило сверху. После этого в течение трех месяцев сотрудникам не заменивших свои автомобили на белые вынесли строгий выговор. Сейчас сотрудникам органов запрещено приезжать на работу на автомобилях не белого цвета», - сообщают источники в стране.

Остается напомнить, что с 2015 года действует запрет на ввоз в Туркменистан автомобилей черного цвета. Очевидно, чтобы не провоцировать у населения невосторженных мыслей о состоянии экономики страны и росте цен.