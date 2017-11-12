Новый удар США по Сирии: десять убитых

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудары по сирийской деревне Дуэйжи на границе с Ираком в провинции Дейр-эз-Зор, десять мирных граждан погибли, передает РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, авиация нанесла ракетный удар по жилому кварталу Тель Аль-Шаер. Одна ракета попала в машину скорой помощи, все, кто находился в автомобиле, погибли.

На прошлой неделе постпредство Сирии при ООН направило генсеку организации и председателю Совета Безопасности письмо, в котором обвинила коалицию в том, что она прикрывала отход боевиков ИГИЛ из Ракки и Дейр-эз-Зора во время операций по освобождению этих городов.