Руины крепости, предположительно построенной около 3000 лет назад во времена государства Урарту, обнаружены на дне озера Ван на востоке Турции, сообщает агентство Anadolu.
Van Gölü'nde kale kalıntısı bulundu https://t.co/Aat8OHhtkp pic.twitter.com/WrSLN3631z— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 11 ноября 2017 г.
Отмечается, что сооружение, занимающее площадь около одного квадратного километра на глубине более 10 метров, оказалось затопленным из-за того, что уровень воды в озере за последние столетия поднялся на 150 метров. Во время подводных исследований обнаружена также каменная скульптура льва. Местные власти ожидают, что находка привлечет внимание археологов и туристов-дайверов.
Урарту — государство в Передней Азии в 9-6 веках до н. э., охватывавшее в период своего могущества современные Армению, восточную Турцию, северо-западный Иран и Нахчыванскую АР Азербайджана.