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На дне озера Ван в Турции нашли руины древней крепости фото

 

Руины крепости, предположительно построенной около 3000 лет назад во времена государства Урарту, обнаружены на дне озера Ван на востоке Турции, сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что сооружение, занимающее площадь около одного квадратного километра на глубине более 10 метров, оказалось затопленным из-за того, что уровень воды в озере за последние столетия поднялся на 150 метров. Во время подводных исследований обнаружена также каменная скульптура льва. Местные власти ожидают, что находка привлечет внимание археологов и туристов-дайверов.

Урарту — государство в Передней Азии в 9-6 веках до н. э., охватывавшее в период своего могущества современные Армению, восточную Турцию, северо-западный Иран и Нахчыванскую АР Азербайджана.

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