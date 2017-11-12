В Казахстане погиб российский военнослужащий

Военнослужащий войсковой части России, дислоцированной в городе Приозерск, утонул в ночь на воскресенье в Карагандинской области Казахстана во время рыбалки, ведутся поиски еще одного военного, сообщила пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям, передает РИА Новости.

По данным пресс-службы, ЧП произошло в 150 километрах от Приозерска.

"Шесть спасателей, пять человек местного населения, 15 сотрудников войсковой части РФ, дислоцированной в г.Приозерск, проводили поиски двух граждан Российской Федерации 1981 г.р. и 1985 г.р., которые выехали на рыбалку и не вернулись. В 03:48 тело одного было обнаружено местным населением. Поиски второго человека продолжаются", — говорится в сообщении.

Как сообщила представитель пресс-службы ведомства, погибший и пропавший — российские военнослужащие.