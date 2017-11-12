Российские СМИ обрушились с серией разоблачительных статей о махинациях владельца группы компаний Palmali Мубариза Мансимова. В Москве разгорается скандал вокруг махинаций обанкротившегося олигарха Мубариза Мансимов. Российские эксперты уверены, что именно из-за его махинаций российский бюджет недосчитался десятков миллионов долларов.

Вслед за «Независимой газетой» и близким к российским спецслужбам изданием Compromat.ru о многомиллионной афере Мубариза Мансимова написал и «Московский Комсомолец».

Издание отсылается к 2013 году, когда в результате проверки деятельности входящего в турецкую группу ООО «Палмали» (город Ростов-на-Дону) была выявлена криминальная составляющая. В январе 2016 года Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, как сообщал «Коммерсантъ» (20.01.16), на основании материалов Федеральной налоговой службы (ФНС) и МВД России возбудило уголовное дело в отношении директора ООО «Палмали» Алексея Михелева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

Как считает следствие, «Алексей Михелев включил заведомо ложные сведения о сумме прибыли, полученной от перевозки грузов водным транспортом, в налоговые декларации за 2010 и 2011 годы. В результате компания не уплатила в бюджет за 2010 год налог на прибыль в размере более 881 млн рублей, а за 2011 год – более 401 млн рублей».

Таким образом, судя по всему, мы видим последовательную и целенаправленную систему многолетних сомнительных комбинаций. На вопрос корреспондента издания - действовал ли директор «Палмали» самостоятельно или «с согласия кого-либо из учредителей», представитель Следственного управления на транспорте Следственного комитета России однозначно не ответила.

«Хотя, конечно же, не верится, что владелец компании Мубариз Мансимов не знал о действиях своего прямого подчиненного. Тем более, что речь идет о весьма крупной сумме - более чем 1,2 млрд рублей», - говорится в статье. Судя по имеющимся документам, в конце 2013 года владевшая ООО «Палмали» компания Palmali Gemi Hizmetlerive Agentelik Anonim Sirketi (зарегистрирована в Стамбуле) решила продать российскую фирму. В качестве покупателя выступила зарегистрированная на Мальте компания Palmali Holding Co. Ltd. Конечным владельцем той и другой компаний является все тот же Мубариз Мансимов. В результате этих налоговых махинаций российский бюджет недосчитался более 40 миллионов долларов.