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Новые подробности исчезновения ливанского премьера

Автор: Отдел информации 

Стали известны некоторые подробности неожиданной отставки премьер-министра Ливана Саада Харири, о которой он объявил в Саудовской Аравии. Как пишет The Washington Post, ливанский премьер был похищен по дороге из аэропорта в резиденцию короля Салмана.

Саад Харири предполагал из аэропорта отправиться сразу на аудиенцию к королю, однако встретившие политика увезли его в неизвестном направлении, отобрали у него телефон и зачитали ему заранее подготовленное заявление об отставке. После чего Саад Харири пропал.

На следующий день в эфире подконтрольного саудитам телеканала Al-Arabiya Саад Харири заявил о своей отставке. Ряд ливанских источников заявил, что королевская семья Саудовской Аравии хотела заменить Саад Харири его братом Бахия. Бахия Харири вызвали в Эр-Рияд и потребовали, чтобы он присягнул на верность королю. Однако Бахия Харири отказался это делать.

Накануне президент Ливана Мишель Аун потребовал от Эр-Рияда внести ясность в вопрос таинственной отставки Саада Харири. Президент потребовал доставить Харири в посольство Ливана в Эр-Рияде и там организовать его встречу с представителями ООН, Лиги арабских стран и Евросоюза.

Несколько дней назад Харири встретился с послом Франции в Саудовской Аравии. После этой встречи МИД Франции выступил с довольно туманным заявлением, из которого совершенно непонятно, что происходит с ливанским политиком в Эр-Рияде. В заявлении французского внешнеполитического ведомства говорится, что Сааад Харри «пользуется свободой передвижения по Эр-Рияду».

Госсекретарь США Реск Тиллерсон призвал ливанские власти не превращать страну в арену противостояния между Саудовской Аравии и Ираном. В заявлении Тиллерсона говорится, что недопустимо присутствие на территории Ливана нелегитимных военных формирований и военных иностранных государств.

Американское издание пишет, что саудиты вынудили Саада Харири уйти в отставку из-за его проиранской позиции.

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