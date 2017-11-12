ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) и корпорация Boeing в воскресенье договорились о покупке пяти самолетов B787-8 Dreamliner и двух B747-8F (или B777F), сообщили в пресс-службе AZAL, передает Trend.

Соглашение подписали президент ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» Джахангир Аскеров и Кевин Макалистер (Kevin McAllister), президент и главный исполнительный директор Boeing Commercial Airplanes. Стоимость соглашения оценивается в 1,9 миллиарда долларов, доставка самолетов планируется на 2019-2020 гг.

Подписание соглашения состоялось в рамках крупнейшей международной аэрокосмической выставки Dubai Airshow 2017.

«Решение разместить заказ на дополнительные самолеты 787 Dreamliner существенно расширит возможности нашей авиакомпании - покупка новых самолетов поможет нам расширить географию полетов и справиться с возрастающим пассажиропотоком. Мы удовлетворены расширением сотрудничества с корпорацией Boeing, которая является надежным партнером Азербайджана в сфере поставок, эксплуатации и обслуживания современных пассажирских самолетов", – сказал президент ЗАО AZAL Джахангир Аскеров.

«Мы высоко ценим неизменное доверие авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» к самолетам Dreamliner, – заявил Кевин Макалистер, президент и главный исполнительный директор Boeing Commercial Airplanes. – Высочайший уровень эффективности и комфорта, обеспечиваемый новыми самолетами 787 Dreamliner, соответствует планам авиакомпании по модернизации парка и поможет открыть новые маршруты, закрепив их долгосрочный успех на многие годы вперед».

AZAL обладает одним из самых молодых самолетных парков. Авиакомпания имеет большую историю сотрудничества с корпорацией Boeing и в настоящее время эксплуатирует самолеты Boeing 787 Dreamliner, Boeing 767 и Boeing 757. Со следующего года парк национального авиаперевозчика Азербайджана начнет пополняться современными воздушными судами Boeing-737 MAX.