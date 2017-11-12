Подписаться на уведомления
 

AZAL купит у Boeing самолеты на $2 миллиарда фото

 

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) и корпорация Boeing в воскресенье договорились о покупке пяти самолетов B787-8 Dreamliner и двух B747-8F (или B777F), сообщили в пресс-службе AZAL, передает Trend.

Соглашение подписали президент ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» Джахангир Аскеров и Кевин Макалистер (Kevin McAllister), президент и главный исполнительный директор Boeing Commercial Airplanes. Стоимость соглашения оценивается в 1,9 миллиарда долларов, доставка самолетов планируется на 2019-2020 гг.

Подписание соглашения состоялось в рамках крупнейшей международной аэрокосмической выставки Dubai Airshow 2017.

«Решение разместить заказ на дополнительные самолеты 787 Dreamliner существенно расширит возможности нашей авиакомпании - покупка новых самолетов поможет нам расширить географию полетов и справиться с возрастающим пассажиропотоком. Мы удовлетворены расширением сотрудничества с корпорацией Boeing, которая является надежным партнером Азербайджана в сфере поставок, эксплуатации и обслуживания современных пассажирских самолетов", – сказал президент ЗАО AZAL Джахангир Аскеров.

«Мы высоко ценим неизменное доверие авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» к самолетам Dreamliner, – заявил Кевин Макалистер, президент и главный исполнительный директор Boeing Commercial Airplanes. – Высочайший уровень эффективности и комфорта, обеспечиваемый новыми самолетами 787 Dreamliner, соответствует планам авиакомпании по модернизации парка и поможет открыть новые маршруты, закрепив их долгосрочный успех на многие годы вперед».

AZAL обладает одним из самых молодых самолетных парков. Авиакомпания имеет большую историю сотрудничества с корпорацией Boeing и в настоящее время эксплуатирует самолеты Boeing 787 Dreamliner, Boeing 767 и Boeing 757. Со следующего года парк национального авиаперевозчика Азербайджана начнет пополняться современными воздушными судами Boeing-737 MAX.

 

1254 просмотров


Старости
Между Арменией и Турцией чуть не началась война
Между Арменией и Турцией чуть не началась война Из-за розыгрыша журналиста
Наша погода
Сегодня 17° / 10°
13 Ноя 17° / 11°
14 Ноя 17° / 13°
15 Ноя 16° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9798 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Саргсян с Россией не готов, а жить за счет России готов наш обзор
И деньги стали электронными наш комментарий
Турецкий премьер рассказал о причине покупки российских С-400
Иран делает ставку на Азербайджан тегеранские СМИ
AZAL купит у Boeing самолеты на $2 миллиарда фото
Новые подробности исчезновения ливанского премьера
Российские СМИ стреляют в Мубариза Мансимова разоблачение в "МК"
Саакашвили собрал сторонников на марш за импичмент Порошенко
В Казахстане погиб российский военнослужащий
На дне озера Ван в Турции нашли руины древней крепости фото
Кремль о срыве встречи Путина и Трампа
Новый удар США по Сирии: десять убитых
В Сальяне ограбили магазин
Премьер Испании отправился в Каталонию Впервые после кризиса
Миллиард – туда, миллиард – сюда – это уже никого не удивляет новая рубрика haqqin.az "Что там у соседей?"
Структурные изменения в правительстве Грузии
500 полицейских напали с перцовым аэрозолем haqqin.az из Германии
Иран отверг обвинения Бахрейна
У грузинских армян новый праздник
Жители Санкт-Петербурга угрожают Году Нисанову митингами наши за бугром
Германии нужны такие граждане, как Натик Гасанов они о нас
В Ираке разбился военный вертолет: семеро погибших
Замминистра образования Фирудин Гурбанов: «Мы расследуем непристойное поведение педагогов» эксклюзив
Известный эксперт Акрам Гасанов: «Анар Багиров сможет спасти Коллегию адвокатов» эксклюзив
В Шеки девушка убила бабушку
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться