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Иран делает ставку на Азербайджан тегеранские СМИ

Автор: Отдел информации 

Иран, рассматривающий Кавказ в качестве стратегического региона, имеет очень хорошие отношения с Арменией и сбалансированные - с Грузией. Однако в последние годы Тегеран стал выстраивать более тесные отношения с Баку, чем с Ереваном и Тбилиси, пишет англоязычное иранское издание Al-Monitor.

«С момента обретения Азербайджаном независимости Иран поддерживает его в политической и экономической сферах. Были, однако, некоторые препятствия для более тесного сотрудничества Баку и Тегерана. Но из-за определенных событий последних лет в регионе Баку обратил внимание на ось Иран – Россия, что привело к продвижению более тесных отношений между Ираном и Азербайджаном», - говорит изданию старший научный сотрудник Института исследований Кавказа Джафар Каше.

Издание пишет, что после избрания в 2013 году Хасана Роухани на пост президента Ирана отношения между Баку и Тегераном значительно улучшились и расширились.

«Между Ираном и Азербайджаном подписано 103 договора, в том числе и 30 крупных экономических соглашений в сфере добычи нефти и газа и двусторонней торговле. В настоящее время товарооборот между нашими странами составляет полмиллиарда долларов, но он будет увеличен уже в следующем году», - сказал изданию Мохсен Пакайин, бывший посом Ирана в Азербайджане с 2012 по 2016 годы.

Иранское издание пишет о том, что в следующем месяце начнет функционировать железная дорога между иранской и азербайджанской Астарой. Строится также железная дорога из Решта в азербайджанскую Астару, которая также станет составной частью транспортного коридора Север–Юг.

Издание отмечает, что в ходе своего визита в Баку министр экономики и финансов Ирана Масуд Карбасиан сказал, что посредством новой железной дороги Азербайджан получит через Персидский залив доступ на рынки Юго-восточной Азии.

Издание отмечает, что помимо транспортных проектов, Тегеран и Баку договорились о строительстве завода по производству автобусов и создании медицинских центров в Азербайджане. Кроме того, Иран выразил готовность помочь Азербайджану в модернизации сельскохозяйственной сферы. На повестке дня также открытие совместного банка, посредством которого стороны будут вести свои торговые расчеты в национальных валютах.

Al-Monitor пишет, что только в 2016 году товарооборот между двумя странами вырос на 70%, а за девять месяцев 2017 года – еще на 30%, что высоко оценил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего визита в Тегеран.

Иранское издание пишет, что сотрудничество между Тегераном и Баку не ограничивается лишь экономикой. В октябре Азербайджан и Иран в целях расширения связей в сфере обороны провели первое заседание комиссии по военному сотрудничеству. Чиновники обеих стран неоднократно подчеркивали, что у государств есть политическая воля к расширению этих связей.

«Экономические и политические отношения между Тегераном и Баку расширяются и укрепляются с каждым днем, и Иран может стать крупнейшим экономическим партнером Азербайджана в ближайшем будущем», - сказал изданию Мохсен Пакайин.

По его словам, этому способствует возобновление деятельности совместной экономической комиссии между Тегераном и Баку после избрания Хасана Роухани на пост президента. За это время стороны обменялись десятками визитов на высоком уровне и состоялись 10 встреч на уровне президентов Ирана и Азербайджан, последняя из которых прошла 1 ноября в Тегеране.

На совместной пресс-конференция в тот же день президент Роухани подтвердил решимость Ирана расширять связи с Азербайджаном.

Джафар Каше считает, что рост экономических связей между Тегераном и Баку станет основой для решения сложных политических вопросов, таких, как правовой статус Каспийского моря.

«Расширение экономических связей в последние годы укрепляет доверие между Ираном и Азербайджаном и сделает стороны ближе друг к другу», - сказал эксперт.

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