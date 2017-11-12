Подписаться на уведомления
 

И деньги стали электронными наш комментарий

Автор: Мамед Эфендиев, отдел экономики 

Биткоиновый бум, кажется, подходит к концу. Несмотря на предупреждения специалистов о том, что биткоин – это обычный пузырь, многие верили, да и сегодня продолжают верить в безупречность непривычной людям криптовалюты, которой предрекают блестящие перспективы. На раздувающуюся заинтересованными кругами пиар кампанию клюнули не только простые обыватели, но и многие предприниматели, разбирающиеся в деньгах. Правда, запасаться впрок биткоинами последние не собираются. Цель предпринимателя всегда проста – купить, когда товар стоит дешево, а продать, когда он подорожает.

А вот, как определить эти пиковые точки, к сожалению, пока никто не смог вычислить точно, хотя вся эта виртуальная валюта и построена на основании сложного сочетания обычных арифметических цифр. Одни ведут сложные расчеты, другие надеются на везучесть, а третьи и вовсе сломя голову мчатся впереди и тех, и других, надеясь на авось. И в какой-то период им всем действительно везло, так как цена биткоина с небольшими перебоями росла до последних дней как на дрожжах.

Достаточно отметить, что в течение одного только нынешнего года стоимость биткоина выросла на 600% и вплотную приблизилась к отметке в 8 тыс. долларов. Такие темпы роста стоимости криптовалюты не могли не привлечь к себе внимания людей. Покупать их становилось все сложнее и дороже, но это только еще более усиливало ажиотаж, царящий на зарождающемся рынке криптовалют.  Но в стремительном росте курса биткоина явно усматривались признаки образования спекулятивного пузыря, что, как правило, чревато таким же его неожиданным падением.

И это правило не замедлило себя проявить. Стоимость самой популярной в мире криптовалюты - биткоина - в пятницу снизилась более чем на 1000 долларов с того момента, как в среду ее курс достиг исторического максимума в 7888 долларов за один биткоин. Как поведет себя биткоин далее, сказать очень трудно. Никакие расчеты, к примеру, не предсказывали обвала цен на них, что доказывает бессмысленность прогнозов криптомейкеров. Здесь действует такая же система, как, скажем, на нефтяной бирже. Только медведи и быки на этой бирже действуют пока в тени и несколько иначе.  

И вот наглядный тому пример. Глава Citigroup Майкл Корбат заявил недавно, что биткоин представляет реальную угрозу финансовой системе, поэтому мировые правительства отреагируют на нее эмиссией собственных электронных валют. "Я не думаю, что правительства будут благосклонно смотреть на то, как новые технологии разрушают их монополию на оборот данных, налогообложение, отмывание денег и прочие вещи. Скорее всего, правительства создадут свои собственные электронные валюты, которые я бы не стал называть "криптовалютами", так как это плохое название для них. Новые технологии не являются "фэйком", они вполне реальны, и в них что-то есть. Мы внимательно следим за ситуацией", - сообщил он Bloomberg.

Майкл Корбат

Почти одновременно замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке США Сигал Манделкер на слушаниях в палате представителей заявила, что Вашингтон призывает к международному регулированию так называемых крипитовалют. "Нас очень беспокоит, что криптовалюты могут быть использованы для незаконной деятельности. Мы должны быть очень осторожными в этом отношении, оставаться впереди технологий. Мы также призываем другие страны заниматься этой проблемой", — сказала она. По ее утверждению, только режим регулирования, реализуемый по всему миру, может быть успешным.

Уж не эти ли факторы обвалили биктоин?  Вполне возможно. Но есть и другая возможная причина, которая прокатилась по рынку буквально волной – чисто техническая. А на рынке воцарился непривычный хаос, вызванный новостью об отмене масштабирования криптовалюты - так называемого Segwit2x. Эта новость также предшествовала сначала резкому взлету котировки биткоина до почти 8 тыс. долларов, а затем моментальному обвалу его на 900 долларов (только после таких скачков вверх и вниз цена биткоина стабилизировалась, и сейчас он стоит около 7300 долларов).

Да, биткоин в отличие от других валют зависит и от технических причин. После нескольких лет тупиковых дискуссий этим летом было принято решение об увеличении размера блока системы биткоин до 2 мегабайт, что должно было увеличить его пропускную способность. Но, как накануне официально было объявлено, на данном этапе апгрейда (совершенствования программного обеспечения) не будет. Разработчики не смогли прийти к консенсусу относительно увеличения размера блока. По их мнению, продолжая дальнейшее движение в этом направлении, можно было бы расколоть сообщество и помешать росту биткоина. 

Отличного мнения придерживается  создатель второй по популярности криптовалюты - Ethereum - Виталий Бутерин. Он задумался об ограничении эмиссии этой криптовалюты. Новые криптовалюты в текущем году  привлекли около 3 млрд. долларов в ходе первичных размещений (ICO). Минусы ICO уже несколько месяцев беспокоят создателя Ethereum, который уже усомнился в ценности многих проводимых ICO. Токены многих проектов не несут реальной ценности, и их цель – привлечь больше денег. В какой-то момент рынок это поймет, и провести новое ICO будет сложнее.

Объяснить все это простым и доступным языком – дело нелегкое, а специфические термины и механизмы трудноусваиваемы. Просто надо понять одно – биткоин действительно означает начало новой эры в мировой валютной системе. Но здесь еще много нерешенных проблем. Да и разработкой программного обеспечения этой системы являются отдельные лица или группы. Хотя деньги, как известно, случайным людям никто не доверит, и в первую очередь государства, их Центробанки постараются хоть как-то регулировать этот процесс. А кто знает, может, какие-то структуры уже управляют этой системой, решив провести очередной эксперимент мирового масштаба. Иначе ведь давно можно было бы прикрыть эту лавочку.

223 просмотров


Старости
Между Арменией и Турцией чуть не началась война
Между Арменией и Турцией чуть не началась война Из-за розыгрыша журналиста
Наша погода
Сегодня 17° / 10°
13 Ноя 17° / 11°
14 Ноя 17° / 13°
15 Ноя 16° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9798 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Саргсян с Россией не готов, а жить за счет России готов наш обзор
И деньги стали электронными наш комментарий
Турецкий премьер рассказал о причине покупки российских С-400
Иран делает ставку на Азербайджан тегеранские СМИ
AZAL купит у Boeing самолеты на $2 миллиарда фото
Новые подробности исчезновения ливанского премьера
Российские СМИ стреляют в Мубариза Мансимова разоблачение в "МК"
Саакашвили собрал сторонников на марш за импичмент Порошенко
В Казахстане погиб российский военнослужащий
На дне озера Ван в Турции нашли руины древней крепости фото
Кремль о срыве встречи Путина и Трампа
Новый удар США по Сирии: десять убитых
В Сальяне ограбили магазин
Премьер Испании отправился в Каталонию Впервые после кризиса
Миллиард – туда, миллиард – сюда – это уже никого не удивляет новая рубрика haqqin.az "Что там у соседей?"
Структурные изменения в правительстве Грузии
500 полицейских напали с перцовым аэрозолем haqqin.az из Германии
Иран отверг обвинения Бахрейна
У грузинских армян новый праздник
Жители Санкт-Петербурга угрожают Году Нисанову митингами наши за бугром
Германии нужны такие граждане, как Натик Гасанов они о нас
В Ираке разбился военный вертолет: семеро погибших
Замминистра образования Фирудин Гурбанов: «Мы расследуем непристойное поведение педагогов» эксклюзив
Известный эксперт Акрам Гасанов: «Анар Багиров сможет спасти Коллегию адвокатов» эксклюзив
В Шеки девушка убила бабушку
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться