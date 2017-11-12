Биткоиновый бум, кажется, подходит к концу. Несмотря на предупреждения специалистов о том, что биткоин – это обычный пузырь, многие верили, да и сегодня продолжают верить в безупречность непривычной людям криптовалюты, которой предрекают блестящие перспективы. На раздувающуюся заинтересованными кругами пиар кампанию клюнули не только простые обыватели, но и многие предприниматели, разбирающиеся в деньгах. Правда, запасаться впрок биткоинами последние не собираются. Цель предпринимателя всегда проста – купить, когда товар стоит дешево, а продать, когда он подорожает.

А вот, как определить эти пиковые точки, к сожалению, пока никто не смог вычислить точно, хотя вся эта виртуальная валюта и построена на основании сложного сочетания обычных арифметических цифр. Одни ведут сложные расчеты, другие надеются на везучесть, а третьи и вовсе сломя голову мчатся впереди и тех, и других, надеясь на авось. И в какой-то период им всем действительно везло, так как цена биткоина с небольшими перебоями росла до последних дней как на дрожжах.

Достаточно отметить, что в течение одного только нынешнего года стоимость биткоина выросла на 600% и вплотную приблизилась к отметке в 8 тыс. долларов. Такие темпы роста стоимости криптовалюты не могли не привлечь к себе внимания людей. Покупать их становилось все сложнее и дороже, но это только еще более усиливало ажиотаж, царящий на зарождающемся рынке криптовалют. Но в стремительном росте курса биткоина явно усматривались признаки образования спекулятивного пузыря, что, как правило, чревато таким же его неожиданным падением.

И это правило не замедлило себя проявить. Стоимость самой популярной в мире криптовалюты - биткоина - в пятницу снизилась более чем на 1000 долларов с того момента, как в среду ее курс достиг исторического максимума в 7888 долларов за один биткоин. Как поведет себя биткоин далее, сказать очень трудно. Никакие расчеты, к примеру, не предсказывали обвала цен на них, что доказывает бессмысленность прогнозов криптомейкеров. Здесь действует такая же система, как, скажем, на нефтяной бирже. Только медведи и быки на этой бирже действуют пока в тени и несколько иначе.

И вот наглядный тому пример. Глава Citigroup Майкл Корбат заявил недавно, что биткоин представляет реальную угрозу финансовой системе, поэтому мировые правительства отреагируют на нее эмиссией собственных электронных валют. "Я не думаю, что правительства будут благосклонно смотреть на то, как новые технологии разрушают их монополию на оборот данных, налогообложение, отмывание денег и прочие вещи. Скорее всего, правительства создадут свои собственные электронные валюты, которые я бы не стал называть "криптовалютами", так как это плохое название для них. Новые технологии не являются "фэйком", они вполне реальны, и в них что-то есть. Мы внимательно следим за ситуацией", - сообщил он Bloomberg.

Почти одновременно замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке США Сигал Манделкер на слушаниях в палате представителей заявила, что Вашингтон призывает к международному регулированию так называемых крипитовалют. "Нас очень беспокоит, что криптовалюты могут быть использованы для незаконной деятельности. Мы должны быть очень осторожными в этом отношении, оставаться впереди технологий. Мы также призываем другие страны заниматься этой проблемой", — сказала она. По ее утверждению, только режим регулирования, реализуемый по всему миру, может быть успешным.

Уж не эти ли факторы обвалили биктоин? Вполне возможно. Но есть и другая возможная причина, которая прокатилась по рынку буквально волной – чисто техническая. А на рынке воцарился непривычный хаос, вызванный новостью об отмене масштабирования криптовалюты - так называемого Segwit2x. Эта новость также предшествовала сначала резкому взлету котировки биткоина до почти 8 тыс. долларов, а затем моментальному обвалу его на 900 долларов (только после таких скачков вверх и вниз цена биткоина стабилизировалась, и сейчас он стоит около 7300 долларов).

Да, биткоин в отличие от других валют зависит и от технических причин. После нескольких лет тупиковых дискуссий этим летом было принято решение об увеличении размера блока системы биткоин до 2 мегабайт, что должно было увеличить его пропускную способность. Но, как накануне официально было объявлено, на данном этапе апгрейда (совершенствования программного обеспечения) не будет. Разработчики не смогли прийти к консенсусу относительно увеличения размера блока. По их мнению, продолжая дальнейшее движение в этом направлении, можно было бы расколоть сообщество и помешать росту биткоина.

Отличного мнения придерживается создатель второй по популярности криптовалюты - Ethereum - Виталий Бутерин. Он задумался об ограничении эмиссии этой криптовалюты. Новые криптовалюты в текущем году привлекли около 3 млрд. долларов в ходе первичных размещений (ICO). Минусы ICO уже несколько месяцев беспокоят создателя Ethereum, который уже усомнился в ценности многих проводимых ICO. Токены многих проектов не несут реальной ценности, и их цель – привлечь больше денег. В какой-то момент рынок это поймет, и провести новое ICO будет сложнее.

Объяснить все это простым и доступным языком – дело нелегкое, а специфические термины и механизмы трудноусваиваемы. Просто надо понять одно – биткоин действительно означает начало новой эры в мировой валютной системе. Но здесь еще много нерешенных проблем. Да и разработкой программного обеспечения этой системы являются отдельные лица или группы. Хотя деньги, как известно, случайным людям никто не доверит, и в первую очередь государства, их Центробанки постараются хоть как-то регулировать этот процесс. А кто знает, может, какие-то структуры уже управляют этой системой, решив провести очередной эксперимент мирового масштаба. Иначе ведь давно можно было бы прикрыть эту лавочку.