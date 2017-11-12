Армения никак не выберет где ей будет - в ЕАЭС и ЕС. А выбирать придется, потому как Европу и Россию одолевают в последнее время непримиримые противоречия, и действия на два фронта никто не потерпит.

Чтобы хоть как-то разобраться, в Ереване даже конференцию «Евразийский экономический союз и Европейский союз: Армянский фактор» организовали, на которой полит- и эконом-аналитики из РФ и Армении двое суток убеждали друг друга в пользе того или иного союза.

Директор Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян считает, как-то выпустили из вида, что Армения давно сделала свой цивилизационный выбор — она состоит в Совете Европы. Что же касается ЕАЭС, полноправным членом которого страна состоит, то это выгодно лишь армянской олигархии или крупному бизнесу и не отражает интересов малого и среднего бизнеса и гражданского общества.

Однако российский участник конференции политолог Сергей Маркедонов парировал это заявление тем, что пока существуют карабахский конфликт и закрытая граница с Турцией, а Анкара поддерживает Баку в этом конфликте, фактор безопасности для Армении является доминирующим и только Россия может быть гарантом безопасности Армении.

«Интересная ситуация, что Азербайджан, который вроде является геополитическим противником Армении номер один, проводит во-многом сбалансированную политику, пытаясь лавировать. Но у Азербайджана есть нефть, у Армении ее нет. Поэтому для лавирования у Азербайджана чуть больше ресурсов, просто экономических. У Армении такая ситуация вряд ли возможна», - приводит его замечание армянская пресса.

Показательно, что все эти дискуссии идут на фоне разногласий внутри самой ЕАЭС. Недавнее заседание Евразийского межправительственного совета в Ереване прошло в обстановке взаимной критики. После жаркого спора между премьер-министрами Казахстана и Киргизии последовало недовольство премьера Белоруссии по поводу создания энергетического рынка на территории ЕАЭС, которое, по его мнению, слишком затягивается. Это, похоже, не понравилось российскому премьеру Медведеву, который счел нужным напомнить, что ЕАЭС – совсем не союз «нефти и газа».

Уже после заседания армянская сторона подняла на уровне своего президента вопрос об устранении технических барьеров, которые препятствуют свободному передвижению товаров услуг, капитала и рабочий силы на общем рынке ЕАЭС.

В интервью армянской газете «Факт» политолог Эдгар Варданян отметил, что внутренние разногласия существовали с первых дней создания ЕАЭС. По его мнению, в ЕАЭС главная роль принадлежит Москве, за ней следует Казахстан, который время от времени создает России серьезные проблемы.

«Но основной игрок – Россия. Другие страны, хотят они того или нет, должны с ней считаться. В основном именно Россия создает проблемы, а остальные пытаются их преодолевать. Во многих случаях это не получается, чем и объясняются противоречия между ними. Кроме этого, между Киргизией и Казахстаном существует очевидный конфликт», - отметил он.

Армянский политолог утверждает также, что применяемые против России санкции рикошетом оказывают отрицательное влияние на деятельность ЕАЭС: «Этот факт сам по себе уже создает конфликты. Финансов мало, и существует проблема распределения их между государствами. Каждое из них пытается, по возможности, больше для себя выудить. Но поскольку есть серьезные ограничения политического характера, и положение ни в одной из стран ЕАЭС отнюдь не блестящее, этот фактор постоянно будет приводить к конфликтам, возможно, чтобы ЕАЭС не стал таким же мощным объединением, как Евросоюз. Он может быть всего лишь площадкой, где страны-члены попытаются немного более тесно сотрудничать», - считает он.

А по мнению российского политолога Андрея Суздальцева, проект ЕАЭС остановить невозможно, просто «надо, работая с партнерами, его переделывать, переформатировать. Иначе он просто развалится. Не спасет и то, что почти все страны — партнеры по ЕАЭС висят на нашем бюджете. И когда мы об этом намекаем, они сразу ищут других партнеров. Так, что надо помнить, что есть вопрос о цене интеграции — она для России высокая. В конце концов, проект надо довести до ума. Нам партнеры отвечают: «Мы пока не готовы». Вопрос: а жить за счет России вы готовы? Они все хором отвечают – да»…