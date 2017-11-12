Подписаться на уведомления
 

Саргсян с Россией не готов, а жить за счет России готов наш обзор

Автор: Заур Расулзаде, отдел политики 

Армения никак не выберет где ей будет - в ЕАЭС и ЕС. А выбирать придется, потому как Европу и Россию одолевают в последнее время непримиримые противоречия, и действия на два фронта никто не потерпит.

Чтобы хоть как-то разобраться, в Ереване даже конференцию «Евразийский экономический союз и Европейский союз: Армянский фактор» организовали, на которой полит- и эконом-аналитики из РФ и Армении двое суток убеждали друг друга в пользе того или иного союза.

Директор Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян считает, как-то выпустили из вида, что Армения давно сделала свой цивилизационный выбор — она состоит в Совете Европы. Что же касается ЕАЭС, полноправным членом которого страна состоит, то это выгодно лишь армянской олигархии или крупному бизнесу и не отражает интересов малого и среднего бизнеса и гражданского общества.

Однако российский участник конференции политолог Сергей Маркедонов парировал это заявление тем, что  пока существуют карабахский конфликт и закрытая граница с Турцией, а Анкара поддерживает Баку в этом конфликте, фактор безопасности для Армении является доминирующим и только Россия может быть гарантом безопасности Армении.

«Интересная ситуация, что Азербайджан, который вроде является геополитическим противником Армении номер один, проводит во-многом сбалансированную политику, пытаясь лавировать. Но у Азербайджана есть нефть, у Армении ее нет. Поэтому для лавирования у Азербайджана чуть больше ресурсов, просто экономических. У Армении такая ситуация вряд ли возможна», - приводит его замечание армянская пресса.

Показательно, что все эти дискуссии идут на фоне разногласий внутри самой ЕАЭС. Недавнее заседание Евразийского межправительственного совета в Ереване прошло в обстановке взаимной критики. После жаркого спора между премьер-министрами Казахстана и Киргизии последовало недовольство премьера Белоруссии  по поводу создания энергетического рынка на территории ЕАЭС, которое, по его мнению, слишком затягивается. Это, похоже, не понравилось российскому премьеру Медведеву, который счел нужным напомнить, что ЕАЭС – совсем не союз «нефти и газа».

Уже после заседания армянская сторона подняла на уровне своего президента вопрос об устранении технических барьеров, которые препятствуют свободному передвижению товаров услуг, капитала и рабочий силы на общем рынке ЕАЭС.

В интервью армянской газете «Факт» политолог Эдгар Варданян отметил, что внутренние разногласия существовали с первых дней создания ЕАЭС. По его мнению, в ЕАЭС главная роль принадлежит Москве, за ней следует Казахстан, который время от времени создает России серьезные проблемы.

«Но основной игрок – Россия. Другие страны, хотят они того или нет, должны с ней считаться. В основном именно Россия создает проблемы, а остальные пытаются их преодолевать. Во многих случаях это не получается, чем и объясняются противоречия между ними. Кроме этого, между Киргизией и Казахстаном существует очевидный конфликт», - отметил он.

Армянский политолог утверждает также, что применяемые против России санкции рикошетом оказывают отрицательное влияние на деятельность ЕАЭС: «Этот факт сам по себе уже создает конфликты. Финансов мало, и существует проблема распределения их между государствами. Каждое из них пытается, по возможности, больше для себя выудить. Но поскольку есть серьезные ограничения политического характера, и положение ни в одной из стран ЕАЭС отнюдь не блестящее, этот фактор постоянно будет приводить к конфликтам, возможно, чтобы ЕАЭС не стал таким же мощным объединением, как Евросоюз. Он может быть всего лишь площадкой, где страны-члены попытаются немного более тесно сотрудничать», - считает он.

А по мнению российского  политолога Андрея Суздальцева, проект ЕАЭС остановить невозможно, просто «надо, работая с партнерами, его переделывать, переформатировать. Иначе он просто развалится. Не спасет и то, что почти все страны — партнеры по ЕАЭС висят на нашем бюджете. И когда мы об этом намекаем, они сразу ищут других партнеров. Так, что надо помнить, что есть вопрос о цене интеграции — она для России высокая. В конце концов, проект надо довести до ума. Нам партнеры отвечают: «Мы пока не готовы». Вопрос: а жить за счет России вы готовы? Они все хором отвечают – да»…

0 просмотров


Старости
Между Арменией и Турцией чуть не началась война
Между Арменией и Турцией чуть не началась война Из-за розыгрыша журналиста
Наша погода
Сегодня 17° / 10°
13 Ноя 17° / 11°
14 Ноя 17° / 13°
15 Ноя 16° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9798 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Саргсян с Россией не готов, а жить за счет России готов наш обзор
И деньги стали электронными наш комментарий
Турецкий премьер рассказал о причине покупки российских С-400
Иран делает ставку на Азербайджан тегеранские СМИ
AZAL купит у Boeing самолеты на $2 миллиарда фото
Новые подробности исчезновения ливанского премьера
Российские СМИ стреляют в Мубариза Мансимова разоблачение в "МК"
Саакашвили собрал сторонников на марш за импичмент Порошенко
В Казахстане погиб российский военнослужащий
На дне озера Ван в Турции нашли руины древней крепости фото
Кремль о срыве встречи Путина и Трампа
Новый удар США по Сирии: десять убитых
В Сальяне ограбили магазин
Премьер Испании отправился в Каталонию Впервые после кризиса
Миллиард – туда, миллиард – сюда – это уже никого не удивляет новая рубрика haqqin.az "Что там у соседей?"
Структурные изменения в правительстве Грузии
500 полицейских напали с перцовым аэрозолем haqqin.az из Германии
Иран отверг обвинения Бахрейна
У грузинских армян новый праздник
Жители Санкт-Петербурга угрожают Году Нисанову митингами наши за бугром
Германии нужны такие граждане, как Натик Гасанов они о нас
В Ираке разбился военный вертолет: семеро погибших
Замминистра образования Фирудин Гурбанов: «Мы расследуем непристойное поведение педагогов» эксклюзив
Известный эксперт Акрам Гасанов: «Анар Багиров сможет спасти Коллегию адвокатов» эксклюзив
В Шеки девушка убила бабушку
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться