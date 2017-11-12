В Японии полиция заподозрила кошку в убийстве пенсионерки

Японская полиция подозревает уличную кошку в убийстве 82-летней пенсионерки из префектуры Кумамото, сообщает Japan Today.

По данным СМИ, тело женщины обнаружила ее дочь. На лице пенсионерки было около 20 порезов, некоторые довольно глубокие.

«Когда мы нашли ее, кровь покрывала все, что выше подбородка. Ее лицо было пропитано кровью. Мы не знаем, что произошло», — рассказывает дочь погибшей.

Полиция начала расследование возможного убийства. Правоохранители не нашли никаких признаков того, что кто-то из людей входил в дом, в котором проживала пенсионерка, или выходил из него в момент нападения на нее.

Затем они обратили внимание на то, что раны напоминают следы от кошачьих когтей. По данным местных СМИ, полиции удалось найти кошку со следами предположительно человеческой крови на ней. Образец крови был отправлен на экспертизу, однако результаты пока не сообщали.