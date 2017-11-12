В Европе призвали заблокировать строительство «Северного потока»

С призывом ускорить работу по блокировке строительства «Северного потока-2» выступил глава Европейского совета Дональд Туск. Он направил свое обращение лидерам стран Евросоюза, сообщает «Польское радио».

Туск обратил внимание на газовую директиву Европейской комиссии. Он уточнил, что правила должны касаться всех газопроводов, предназначенных для импорта сырья, включая морскую часть. До внесения этих уточнений не было однозначной трактовки относительно отрезков газопроводов в международных водах, поэтому это открывало возможность различных толкований и форсирования строительства «Северного потока-2», отмечают СМИ.

По словам главы комиссии промышленности в Европейском парламенте Ежи Бузека, работа над директивой будет проходить быстро, и темпы внедрения изменений будут зависеть от желания стран-членов ЕС. Однако он также добавил, что среди них есть и те, которые занимаются бизнесом с РФ и не хотят усложнять инвестиционное сотрудничество.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что «Северный поток-2» может усилить энергетическое доминирование России в Европе, помешать диверсификации поставок и навредить Евросоюзу.