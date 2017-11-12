Найдены тела пропавших бакинских рыбаков

Тела двух рыбаков, пропавших в азербайджанском секторе Каспийского моря, были найдены, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

Согласно поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС информации, накануне утром на территории Пираллахинского района Баку Гусейнзаде Фикрет Хикмет оглу и Гурбанов Сехран Гюльбала оглу для ловли рыбы вышли на лодке в море и не вернулись.

Тела двух рыбаков сегодня были найдены судном Orion-25, спасатели достали тела из воды и передали по назначению.

Отметим, что днем ранее родственники утонувших сообщили, что лодка, на которой рыбаки вышли в море, была обнаружена перевернутой, и ее вытащили на берег. Центр управления в кризисных ситуациях уведомил о происшествии Госслужбу по контролю над маломерными судами и спасению на водах, Каспийскую бассейновую аварийно-спасательную службу и другие соответствующие госструктуры.