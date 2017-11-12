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В Индии опрокинулась переполненная лодка: много погибших видео

 

Переполненная лодка перевернулась на реке Кришна в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии, не менее 13 человек погибли, десять считаются пропавшими без вести, передает РИА Новости со ссылкой на газету New Indian Express.

Как сообщили изданию источники, инцидент произошел рядом с населенным пунктом Виджаявада. На борту небольшого судна находились около 40 пассажиров, в то время как, по данным Национальных сил реагирования при стихийных бедствиях, вместимость лодки не превышала 20 человек.

По предварительным данным, лодка попала в водоворот и перевернулась. На месте инцидента проводится спасательная операция. Из воды пока удалось достать 15 человек, выживших после ЧП.

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