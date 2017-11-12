Подписаться на уведомления
 

Завтра в Баку будет пасмурно и дождливо

 

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами дожди. Будет дуть южный ветер. Температура воздуха на Абшероне ночью составит 10-13, днем - 15-18 градусов тепла, в Баку ночью 11-13, днем - 15-17 градусов выше нуля. Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 60-70%, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Утром возможен туман, в восточных районах морось. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 15-19 градусов выше нуля, в горах ночью от трех до восьми градусов мороза, днем - 9-14 градусов тепла.

Отметим, что до 13 ноября на Апшероне прогнозируется слабое колебание метеорологических факторов и температурный режим, близкий к климатической норме, что будет способствовать хорошему состоянию метеочувствительных людей.

795 просмотров


Старости
Между Арменией и Турцией чуть не началась война
Между Арменией и Турцией чуть не началась война Из-за розыгрыша журналиста
Наша погода
Сегодня 18° / 10°
13 Ноя 17° / 11°
14 Ноя 17° / 13°
15 Ноя 16° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9798 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

В Москве эвакуирован жилой дом угроза взрыва
Террористы ИГИЛ отбили город у армии Асада
Гитару Боба Дилана продали за $400 тысяч
Саудовская Аравия созывает экстренное заседание ЛАГ Из-за Ирана
Завтра в Баку будет пасмурно и дождливо
В Индии опрокинулась переполненная лодка: много погибших видео
Найдены тела пропавших бакинских рыбаков
В Европе призвали заблокировать строительство «Северного потока»
В Японии полиция заподозрила кошку в убийстве пенсионерки
Сириец изнасиловал пони в детском зоопарке в Берлине
Тяжелое ДТП в Астаре: есть погибший и раненые
Саргсян с Россией жить не готов, а жить за счет России готов наш обзор
И деньги стали электронными наш комментарий
Турецкий премьер рассказал о причине покупки российских С-400
Иран делает ставку на Азербайджан тегеранские СМИ
AZAL купит у Boeing самолеты на $2 миллиарда фото
Новые подробности исчезновения ливанского премьера
Российские СМИ стреляют в Мубариза Мансимова разоблачение в "МК"
Саакашвили собрал сторонников на марш за импичмент Порошенко
В Казахстане погиб российский военнослужащий
На дне озера Ван в Турции нашли руины древней крепости фото
Кремль о срыве встречи Путина и Трампа
Новый удар США по Сирии: десять убитых
В Сальяне ограбили магазин
Премьер Испании отправился в Каталонию Впервые после кризиса
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться