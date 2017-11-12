Завтра в Баку будет пасмурно и дождливо

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами дожди. Будет дуть южный ветер. Температура воздуха на Абшероне ночью составит 10-13, днем - 15-18 градусов тепла, в Баку ночью 11-13, днем - 15-17 градусов выше нуля. Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 60-70%, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Утром возможен туман, в восточных районах морось. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 15-19 градусов выше нуля, в горах ночью от трех до восьми градусов мороза, днем - 9-14 градусов тепла.

Отметим, что до 13 ноября на Апшероне прогнозируется слабое колебание метеорологических факторов и температурный режим, близкий к климатической норме, что будет способствовать хорошему состоянию метеочувствительных людей.