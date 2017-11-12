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Саудовская Аравия созывает экстренное заседание ЛАГ Из-за Ирана

 

Саудовская Аравия обратилась с запросом в Лигу арабских государств (ЛАГ) о проведении экстренного заседания организации по "вмешательству" Ирана. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Sky News Arabia.

В частности, по его данным, Эр-Рияд предлагает созвать чрезвычайную сессию на уровне глав МИД в следующее воскресенье.

Власти Саудовской Аравии обвиняют Иран в поставках баллистических ракет йеменским мятежникам-хуситам. 2 ноября саудовские силы ПВО перехватили баллистическую ракету Burkan-2, выпущенную хуситами (сторонниками движения "Ансар Аллах") в направлении международного аэропорта в 35 км к северу от Эр-Рияда. Ее осколки упали в незаселенной местности. В понедельник аравийская коалиция объявила о введении в ответ на обстрел морской, воздушной и наземной блокады Йемена, позднее ослабив ее в районах, подконтрольных легитимному с точки зрения мирового сообщества руководству страны.

Не исключено, что в случае созыва министерской встречи ЛАГ речь также подойдет о ситуации в Ливане.

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