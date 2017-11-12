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Гитару Боба Дилана продали за $400 тысяч

 

Одна из гитар, принадлежавших Бобу Дилану, продана на аукционе в США за $396,5 тыс. Об этом сообщил в воскресенье базирующийся в Далласе (штат Техас) аукционный дом Heritage Auctions, устраивавший торги.

С молотка ушла акустическая гитара Martin D-28 1963 года выпуска. Дилан приобрел инструмент в 1967 году и играл на нем во время многих своих выступлений в конце 1960-х и начале 1970-х годов.

Гитару на торги выставил Ларри Крэгг, который чинил для Дилана музыкальные инструменты. Он купил у исполнителя Martin D-28 в 1977 году за $500. По словам Крэгга, после покупки он сам никогда не играл на гитаре и даже не доставал ее из чехла.

В 2013 году электрогитара Дилана Fender Stratocaster, на которой он играл во время фолк-фестиваля в Ньюпорте в 1965 году, была продана на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за $1 млн. Этот инструмент выставила тогда на торги семья из штата Нью-Джерси. Члены семейства хранили гитару в течение 50 лет после того, как обнаружили ее забытой Диланом в салоне самолета.

76-летний автор-исполнитель, художник, писатель и киноактер Боб Дилан на протяжении пяти десятилетий является культовой фигурой в рок-музыке. По версии журнала The Rolling Stones, Дилан является вторым по значимости после The Beatles исполнителем в истории музыки. В 2008 году музыкант получил Пулитцеровскую премию, а в 2016 году был удостоен Нобелевской премии по литературе "за создание поэтических образов в великой американской песенной традиции".

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