Террористы ИГИЛ отбили город у армии Асада

Террористическая группировка "Исламское государство" выбила из города Абу Камаль сирийскую армию, сообщает иранское агентство Fars.
По информации агентства, сирийские войска начали перегруппировку для контратаки.
Сирийские власти объявили, что выбили ИГИЛ из Абу Камаля 8 ноября, Минобороны России подтвердило эту информацию 10 ноября.
Глава российского ведомства Сергей Шойгу поздравил сирийскую армию с успешным завершением операции. Агентство также называло Абу Камаль последним оплотом террористов в Сирии.