По меньшей мере шесть человек погибли, десятки пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Об этом сообщил телеканал "Скай ньюс - Арабия".
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Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, передает ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился в 32 км к северу от иранского города Сарполь-э-Захаб и в 100 км к юго-востоку от города Сулеймания в Ираке. Очаг залегал на глубине 10 км.
Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.
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В Сальянском районе произошло землетрясение, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.
Согласно информации агентства Report, сила подземных толчков в Ленкоранском районе составила 4 балла.
Землетрясение ощущалось.