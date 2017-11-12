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Премьер Ливана пообещал вернуться в Бейрут

 

Премьер-министр Ливана Саад Харири сообщил сегодня в прямом эфире телеканала "Аль-Мустакбаль", что через несколько дней возвратится в Бейрут.

"Я прибуду в Бейрут, чтобы вручить официально прошение об отставке президенту республики", - сказал он.

Саад Харири подтвердил, что покинул страну "по соображениям безопасности".

Отметим, что два дня назад агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в ливанском правительстве сообщало, что подавшего недавно в отставку с поста премьер-министра Ливана Саада Харири насильно удерживают в Эр-Рияде, ограничивая его свободу.

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