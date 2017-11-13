Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что вмешательство России никак не повлияло на исход американских выборов, передает РИА Новости.
По его словам, он видел информацию разведсообществ по этому вопросу.
«Я не буду комментировать любую конфиденциальную информацию, которую я видел. Но позвольте мне ясно выразиться: никто не считает, что это повлияло на выборы. Итак, что бы ни случилось, не было никакого воздействия. Поэтому я думаю, что американская общественность готова перейти к более важным вопросам: налоговой реформе, внешней политике и национальной безопасности», — сказал Мнучин.