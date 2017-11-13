Назвавшего трансгендера девочкой учителя отстранили от работы

Британский 27-летний преподаватель математики по имени Джошуа Сатклифф оказался отстранен от работы после того, как назвал ученика, считающего себя мальчиком, девочкой. Об этом сообщает Daily Mail.
Джошуа Сатклифф
Во время урока он подошел к двум ученикам, взглянул на их работу и похвалил их: «Хорошая работа, девочки».
Выяснилось, что одна из этих девочек считает себя мальчиком. Сатклифф извинился, однако мстительный ребенок пожаловался родителям.
Родители малолетнего трансгендера обратились к руководству школы, которое приняло решение отстранить Сатклиффа от работы. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его увольнении.
Кроме того, учитель обсуждал вопросы религии во время уроков математики.
Преподаватель признался, что сложившаяся ситуация довела его до слез, а также сравнил происходящее с произведениями Франца Кафки.