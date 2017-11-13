Подписаться на уведомления
 

Назвавшего трансгендера девочкой учителя отстранили от работы

 

Британский 27-летний преподаватель математики по имени Джошуа Сатклифф оказался отстранен от работы после того, как назвал ученика, считающего себя мальчиком, девочкой. Об этом сообщает Daily Mail.

Джошуа Сатклифф

Во время урока он подошел к двум ученикам, взглянул на их работу и похвалил их: «Хорошая работа, девочки».

Выяснилось, что одна из этих девочек считает себя мальчиком. Сатклифф извинился, однако мстительный ребенок пожаловался родителям.

Родители малолетнего трансгендера обратились к руководству школы, которое приняло решение отстранить Сатклиффа от работы. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его увольнении.

Кроме того, учитель обсуждал вопросы религии во время уроков математики.

Преподаватель признался, что сложившаяся ситуация довела его до слез, а также сравнил происходящее с произведениями Франца Кафки.

854 просмотров


Старости
Между Арменией и Турцией чуть не началась война
Между Арменией и Турцией чуть не началась война Из-за розыгрыша журналиста
Наша погода
Сегодня 17° / 11°
14 Ноя 17° / 13°
15 Ноя 17° / 11°
16 Ноя 16° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9798 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

В Сочи Путин встретится с Эрдоганом
Бульдозеры рушат дом, в котором все еще живут люди видео
Террористы ИГИЛ отбили город у армии Асада обновлено
Трамп не заметил и Медведева
Роналду в четвертый раз стал отцом
В Замбии слон затоптал двух туристов
Назвавшего трансгендера девочкой учителя отстранили от работы
Россия не повлияла на исход американских выборов заявление министра
Мощное землетрясение в Иране затронуло и Азербайджан обновлено 23:57
Премьер Ливана пообещал вернуться в Бейрут
Находка для России: Баку - Тбилиси - Карс наше исследование
В Москве эвакуирован жилой дом угроза взрыва
Гитару Боба Дилана продали за $400 тысяч
Саудовская Аравия созывает экстренное заседание ЛАГ Из-за Ирана
Завтра в Баку будет пасмурно и дождливо
В Индии опрокинулась переполненная лодка: много погибших видео
Найдены тела пропавших бакинских рыбаков
В Европе призвали заблокировать строительство «Северного потока»
В Японии полиция заподозрила кошку в убийстве пенсионерки
Сириец изнасиловал пони в детском зоопарке в Берлине
Тяжелое ДТП в Астаре: есть погибший и раненые
Саргсян с Россией жить не готов, а жить за счет России готов наш обзор
И деньги стали электронными наш комментарий
Турецкий премьер рассказал о причине покупки российских С-400
Иран делает ставку на Азербайджан тегеранские СМИ
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться