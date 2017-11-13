В Замбии слон затоптал двух туристов

Два туриста из Бельгии и Нидерландов были затоптаны слоном в парке дикой природы в Замбии, когда попытались приблизиться к животному. Об этом сообщила в воскресенье Agence France Presse местная полиция.

Как отмечает агентство, путешественники погибли в субботу во время сафари в Maramba River Lodge в туристическом городке Ливингстон (на юге страны) недалеко от водопада Виктория.

"Подданная Бельгии в возрасте 57 лет и 64-летний голландец погибли, так как пытались подойти к слону, чтобы сделать фотографию, - отметил официальный представитель полиции Дэни Мвале. - Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили на земле два тела с многочисленными травмами".