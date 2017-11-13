Трамп не заметил и Медведева

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент США оказались вблизи друг от друга во время общего фотографирования перед званым ужином, который для участников саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в воскресенье устроил президент Филиппин, передает ТАСС.

Одним из первых в конгресс-холе, где проходит прием, появился премьер-министр России Дмитрий Медведев. Перед ужином у него состоялось несколько двусторонних встреч. Перед тем, как занять свои места, гости сфотографировались вместе в национальных филиппинских рубашках баронг тагалог. Во время фотографирования Медведев и Трамп, находившиеся в центре кадра, оказались недалеко друг от друга. Между ними встал премьер Вьетнама Нгуен Суан Фука.

Камеры не запечатлели рукопожатия Медведева и Трампа. После начала ужина и торжественной речи президента Филиппин Родриго Дутерте журналистов попросили удалиться.