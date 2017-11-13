Подписаться на уведомления
 

Трамп не заметил и Медведева

 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент США оказались вблизи друг от друга во время общего фотографирования перед званым ужином, который для участников саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в воскресенье устроил президент Филиппин, передает ТАСС.

Одним из первых в конгресс-холе, где проходит прием, появился премьер-министр России Дмитрий Медведев. Перед ужином у него состоялось несколько двусторонних встреч. Перед тем, как занять свои места, гости сфотографировались вместе в национальных филиппинских рубашках баронг тагалог. Во время фотографирования Медведев и Трамп, находившиеся в центре кадра, оказались недалеко друг от друга. Между ними встал премьер Вьетнама Нгуен Суан Фука.

Камеры не запечатлели рукопожатия Медведева и Трампа. После начала ужина и торжественной речи президента Филиппин Родриго Дутерте журналистов попросили удалиться.

859 просмотров


Старости
Между Арменией и Турцией чуть не началась война
Между Арменией и Турцией чуть не началась война Из-за розыгрыша журналиста
Наша погода
Сегодня 17° / 11°
14 Ноя 17° / 13°
15 Ноя 17° / 11°
16 Ноя 16° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9798 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

В Сочи Путин встретится с Эрдоганом
Бульдозеры рушат дом, в котором все еще живут люди видео
Террористы ИГИЛ отбили город у армии Асада обновлено
Трамп не заметил и Медведева
Роналду в четвертый раз стал отцом
В Замбии слон затоптал двух туристов
Назвавшего трансгендера девочкой учителя отстранили от работы
Россия не повлияла на исход американских выборов заявление министра
Мощное землетрясение в Иране затронуло и Азербайджан обновлено 23:57
Премьер Ливана пообещал вернуться в Бейрут
Находка для России: Баку - Тбилиси - Карс наше исследование
В Москве эвакуирован жилой дом угроза взрыва
Гитару Боба Дилана продали за $400 тысяч
Саудовская Аравия созывает экстренное заседание ЛАГ Из-за Ирана
Завтра в Баку будет пасмурно и дождливо
В Индии опрокинулась переполненная лодка: много погибших видео
Найдены тела пропавших бакинских рыбаков
В Европе призвали заблокировать строительство «Северного потока»
В Японии полиция заподозрила кошку в убийстве пенсионерки
Сириец изнасиловал пони в детском зоопарке в Берлине
Тяжелое ДТП в Астаре: есть погибший и раненые
Саргсян с Россией жить не готов, а жить за счет России готов наш обзор
И деньги стали электронными наш комментарий
Турецкий премьер рассказал о причине покупки российских С-400
Иран делает ставку на Азербайджан тегеранские СМИ
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться