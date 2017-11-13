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Бульдозеры рушат дом, в котором все еще живут люди видео

Автор: Фархад Мамедов, отдел информации 

В Баку разгорается очередной скандал вокруг пилотного проекта по сносу не пригодного для жилья здания и строительства на его месте многоэтажного дома. На сей раз сотрудники строительной фирмы стали сносить пятиэтажный дом на улице Азадлыг, 80, несмотря на то, что в этом доме все еще живут люди. Снос дома осуществляет ООО Fədək по заказу исполнительной власти Насиминского района.

В доме, снос которого начался, 102 квартиры. Группа жильцов этого дома не согласна с условиями, которые им предложила строительная фирма. Несмотря на это, снос здания продолжается, и люди, живущие здесь, рискуют остаться под завалами.

Как и в других подобных проектах, с жильцами подписывают контракт, согласно которому им предлагается переехать в съемные квартиры, плату за которые будет вносить государство. Ежемесячная плата за съем квартиры составляет от 250 до 400 манатов, в зависимости от района съемной квартиры. Также компания-застройщик, согласно условиям контракта, обязуется выдать жильцам квартиры в новом доме на 20% больше их прежних квартир.

Но группа жильцов сносимого дома не хотят переезжать, так как не верят в обещания представителей компании-застройщика, уставной капитал которой составляет всего лишь 10 манатов. Жильцы говорят, что они не уверены в том, что компания выполнит взятые на себя обязательства, тем более, что ее возглавляет Явер Гурбанов, ранее судимый за квартирное мошенничество.

Так, в 2009 году пресс-служба МВД распространила информацию о задержании директора ООО «Эйфель» Яверс Гурбанова, продавшего по фальшивым документам квартиру в новостройке гражданину Расифу Султанову. По факту было возбуждено головное дело, Явер Гурбанов был арестован.

В то время компания «Эйфель» строила жилой дом рядом со станцией метро «Низами». Согласно информации местных СМИ, Явер Гурбанов в 2010 году вместе со спецагентом Эльдара Махмудова «Акулой Акифом» (Акифом Гурбановым), находящегося сейчас в международном розыске, основал ЖСК ZAZ.

Как видим, у жильцов дома №80 по проспекту Азадлыг есть все основания не доверять компании, которую возглавляет человек с такой репутацией.

Жильцы говорят, что они сообщали об этом и в юридический отдел Кабмина, ответственного за подобные проекты, а также в исполнительную власть района. Однако снос здания все еще не приостановлен.

Конечно же, снос старых зданий и возведение на их месте современного жилья – очень важный проект. Эти проекты служат и улучшению жилищных условий граждан, и оживляют строительный сектор. Так почему же соответствующие структуры не могут поручить осуществление этих проектов известным, хорошо зарекомендовавшим себя на рынке, компаниям, а не фирмам-однодневкам?

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