В Сочи Путин встретится с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин на встрече в Сочи обсудит со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии, передает РИА Новости.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в ходе контактов двух лидеров также планируется обмен мнениями по региональным и международным вопросам, а также обсуждение перспектив укрепления торгово-экономических связей и сотрудничества в энергетической сфере.

Напомним, незадолго до этой встречи Р.Т.Эрдоган заявил, что обсудит урегулирование в Карабахе с Владимиром Путиным.

«Я поговорю об этом с президентом России Путиным, когда мы встретимся. Его отношение к карабахской проблеме очень важно. Если Путин, действительно, сосредоточится на этом вопросе, его можно будет легко решить», - заявил тогда глава Турции.