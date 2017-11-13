Нефть стабильна

Цены на нефть стабильны с утра в понедельник после роста по итогам пятой недели подряд - самого длительного повышения более чем за год - с октября 2016 года.

Саудовская Аравия усилила меры безопасности на объектах нефтяной инфраструктуры. Данные из США свидетельствуют об усилении активности в нефтегазовой отрасли.

Цена январских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 9:25 повысилась на 2 цента (0,03%) - до $63,54 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в декабре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала на 6 центов (0,11%) - до $56,80 за баррель.