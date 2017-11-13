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«Карточный домик» попробуют продолжить без Спейси

 

Сценаристы сериала «Карточный домик» пытаются переработать концепцию шестого сезона, чтобы избавиться от главного героя Фрэнка Андервуда, роль которого исполнял Кевин Спейси. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к создателям проекта.

По словам собеседника телеканала, компания Netflix не планирует закрытия успешного сериала. Сценаристы собираются продолжить «Карточный домик», но только без персонажа Спейси и раздумывают над тем, как это осуществить.

Отмечается, что в одноименной британской версии сериала, вышедшей в 1990-м, прототип Андервуда - Фрэнсис Уркхарт был убит в последнем эпизоде.

В конце октября вокруг Спейси разразился секс-скандал. Звезду обвинили в домогательствах по меньшей мере к 15 человекам, в том числе к девяти его коллегам, работавшим над «Карточным домиком», и актеру из сериала «Стартрек» Энтони Рэппу, которому на момент приставаний к нему Спейси было всего 14 лет.

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