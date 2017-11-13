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Путин решил баллотироваться в президенты Российские СМИ

 

Владимир Путин "определился, что будет участвовать" в президентских выборах в 2018 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника.

В Кремле есть несколько сценариев того, как и когда Путин объявит о своем намерении баллотироваться на новый президентский срок.

По словам собеседников издания, это может произойти до того, как Совет Федерации назначит выборы или сразу же после. По закону, решение о кампании должно быть принято с 7 по 17 декабря. Как рассказал близкий к Кремлю источник, скорее всего это будет сделано до съездов "Единой России" и Общероссийского народного фронта (ОНФ), проведение которых намечено на вторую половину декабря.

При этом есть и другой сценарий, согласно которому о свом согласии Путин заявит в самом начале января.

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