Владимир Путин "определился, что будет участвовать" в президентских выборах в 2018 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника.

В Кремле есть несколько сценариев того, как и когда Путин объявит о своем намерении баллотироваться на новый президентский срок.

По словам собеседников издания, это может произойти до того, как Совет Федерации назначит выборы или сразу же после. По закону, решение о кампании должно быть принято с 7 по 17 декабря. Как рассказал близкий к Кремлю источник, скорее всего это будет сделано до съездов "Единой России" и Общероссийского народного фронта (ОНФ), проведение которых намечено на вторую половину декабря.

При этом есть и другой сценарий, согласно которому о свом согласии Путин заявит в самом начале января.