Ильхам Алиев соболезнует Роухани

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование иранскому коллеге Хасану Роухани в связи с многочисленными человеческими жертвами в этой стране, повлеченными произошедшим накануне землетрясением, сообщает официальный сайт главы государства.
"Нас глубоко опечалила новость о многочисленных жертвах в результате землетрясения на западе Ирана", - отмечается в тексте соболезнования.
И.Алиев выразил также соболезнования семьям погибших, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим и устранения всех последствий природного бедствия.
Как сообщалось ранее, сильное землетрясение, произошедшее на границе Ирана с Ираком, повлекло гибель не менее 211 человек. Кроме того, зафиксировано около 1,7 тыс. травмированных.