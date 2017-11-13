Экс-премьер Ливана пообещал вернуться домой через «несколько дней»

Бывший премьер-министр Ливана Саад Харири, которого якобы насильно удерживали в Саудовской Аравии, заявил, что вернется домой через «несколько дней», чтобы официально подать в отставку. Об этом он заявил в интервью телеканалу Future TV, передает «Би-би-си».

«Я подал в отставку. Я очень скоро отправлюсь в Ливан, и я уйду отставку конституционным способом», — сказал он.

Харири добавил, что его отставка «стала отправной точкой для Ливана».

Также он заявил, что его не удерживали насильно в Саудовской Аравии.

«Я свободен здесь. Если я захочу завтра передвигаться, то я это сделаю», — сказал он.