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Спецоперация на азербайджано-российской границе

 

В приграничных с Россией районах Азербайджана начались широкомасштабные операции под условным названием «Граница-заслон».

Как сообщает АПА, операции, проводятся правоохранительными органами, охватывают северные регионы Азербайджана. Согласно информации, на некоторых территориях организованы полицейские посты. Планируется, что операции продлятся до 19 ноября.

Операции проводятся на основе соглашения российской и азербайджанской сторон. Главной целью проведения данных операций является претворение в жизнь решений по приграничному сотрудничеству, выполнение комплексных организационно-практических мероприятий в сфере выявления и нейтрализации членов транснациональных организованных преступных групп и террористических организаций, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средств, а также обнаружения и пресечения каналов поступления финансовых и материальных средств, предназначенных для осуществления прочих противоправных деяний.

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