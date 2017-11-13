Евросоюз ввел оружейное эмбарго против Венесуэлы

Евросоюз в понедельник запретил поставлять в Венесуэлу оружие и оборудование, которое может использоваться для репрессий граждан, передает РИА Новости сообщение Совета ЕС.

"Совет сегодня единогласно решил принять ограничительные меры, подчеркивая свое беспокойство в связи с ситуацией в стране. Они состоят из эмбарго на поставки оружия и соответствующего оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий", — говорится в заявлении глав МИД стран - членов ЕС.

Кроме того, был принят нормативный документ, который облегчает введение индивидуальных санкций, предполагающих запрет на въезд и заморозку активов. Непосредственно индивидуальные санкции пока еще не введены.