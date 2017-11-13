Завтра в Баку будет пасмурно

14 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается: переменная облачность, погода по временам пасмурная, в ряде мест вероятно выпадение измороси. Ветер - северный, который днем сменится на юго-восточный, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове: ночью - 10 - 13°, днем - 15 - 18°; в Баку: ночью - 11 - 13°, днем - 15 - 17° тепла.
Атмосферное давление - 765 мм ртутного столба. Относительная влажность - 70 - 80%.
Завтра в районах Азербайджана значительных осадков не ожидается. Ночью и утром местами - туман, в восточных районах – изморось. Ветер - восточный.
Температура воздуха: ночью - 7 - 12°, днем - 15 - 19°; в горах: ночью - 2 - 7°, днем - 8 - 13° тепла.