Подписаться на уведомления
 

Владельцы iPhone X столкнулись с новым дефектом

 

Обладатели iPhone X начали жаловаться на треск в  разговорном динамике смартфона. Об этом сообщает 9to5mac.

По словам пользователей, при воспроизведении звука на высокой громкости и звонков разговорный динамик начинает трещать. Часть владельцев аппарата уверяют, что проблема возникает даже при уровне громкости ниже 50 процентов.

«Я не считаю себя слишком дотошным, и да, обычно я использую AirPods или различные беспроводные колонки, но дело не в этом. За 1100 долларов телефон должен быть безупречным, — пишет столкнувшийся с названной проблемой пользователь Reddit. — Я уже обменял свой первый iPhone X на новый, и проблема сохранилась».

В сентябре этого года Apple признала наличие аналогичного изъяна у iPhone 8. Тогда производитель заверил, что треск динамика будет исправлен в обновлении ПО.

Ранее владельцы iPhone X уже жаловались на появление вскоре по включении устройства зеленой вертикальной полосы на его дисплее. С перезагрузкой данная проблема не решается, при этом владельцы утверждают, что не подвергали смартфон физическому воздействию и не роняли его.

1488 просмотров


Старости
Эрдоган: «Наш азербайджанский брат Рамиль Гулиев…»
Эрдоган: «Наш азербайджанский брат Рамиль Гулиев…»
Наша погода
Сегодня 19° / 12°
14 Ноя 17° / 14°
15 Ноя 17° / 11°
16 Ноя 17° / 10°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9812 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Украинский беспилотник вторгся в воздушное пространство России
Назарбаев назвал угрозу для мировой торговли
Visa Trio – манат, доллар и евро в единой карте
Вагит Алекперов не верит в подорожание нефти
Финансирование азербайджанских театров сократили на 300%
Азербайджан превращается в транспортный хаб, а дальше? наша аналитика
Тельман Исмаилов скрывается в Турции?
Азербайджанцы в России бьются за Фармана Салманова эксклюзив
В Германии хотят отменить восьмичасовой рабочий день
Азербайджанцы не пострадали при землетрясении в Иране
Мадрид обвинил Москву в поддержке каталонских сепаратистов
Прокурор потребовал приговорить генерала МНБ к 15 годам тюрьмы
Экс-глава ЦРУ: Трамп может быть запуган Путиным
Иран отказался от поставок туркменского газа в Турцию и Ирак
Эрдоган: «Наш азербайджанский брат Рамиль Гулиев…»
Американские миллиардеры просят не снижать налоги
Владельцы iPhone X столкнулись с новым дефектом
Завтра в Баку будет пасмурно
Евросоюз ввел оружейное эмбарго против Венесуэлы
Военный из КНДР сбежал в Южную Корею
В Армении обстреляли машину директора строительной компании
Когда банковская система на уровне плинтуса наше исследование
Азербайджанские регионы переводят на самообеспечение
Гашимов вез в Азербайджан гранату
В Баку задержали банду, похищавшую людей фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться