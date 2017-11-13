Владельцы iPhone X столкнулись с новым дефектом

Обладатели iPhone X начали жаловаться на треск в разговорном динамике смартфона. Об этом сообщает 9to5mac.

По словам пользователей, при воспроизведении звука на высокой громкости и звонков разговорный динамик начинает трещать. Часть владельцев аппарата уверяют, что проблема возникает даже при уровне громкости ниже 50 процентов.

«Я не считаю себя слишком дотошным, и да, обычно я использую AirPods или различные беспроводные колонки, но дело не в этом. За 1100 долларов телефон должен быть безупречным, — пишет столкнувшийся с названной проблемой пользователь Reddit. — Я уже обменял свой первый iPhone X на новый, и проблема сохранилась».

В сентябре этого года Apple признала наличие аналогичного изъяна у iPhone 8. Тогда производитель заверил, что треск динамика будет исправлен в обновлении ПО.

Ранее владельцы iPhone X уже жаловались на появление вскоре по включении устройства зеленой вертикальной полосы на его дисплее. С перезагрузкой данная проблема не решается, при этом владельцы утверждают, что не подвергали смартфон физическому воздействию и не роняли его.