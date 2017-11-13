Американские миллиардеры просят не снижать налоги

Более 400 американских миллионеров и миллиардеров, в том числе Джордж Сорос, поставили свои подписи под обращением к Конгрессу США, в котором призвали законодателей не снижать налоги для состоятельных граждан, пишет газета The Washington Post.

Авторы письма считают ошибочным предложение республиканцев о сокращении налогов для богатых семей в тот момент, когда госдолг США очень высок, а неравенство доходов граждан страны является самым существенным с 1920-х годов.

Они призвали Конгресс не одобрять законопроект, который, по их мнению, "еще больше усугубит неравенство" и повысит госдолг. Они считают необходимым не снижать налоги для состоятельных граждан, а поднимать их.

"Я считаю, что снижение налогов - это абсурд, - заявил бывший CEO American Airlines Боб Крэндэлл, поставивший свою подпись под письмом. - Республиканцы говорят, что не могут себе позволить тратить деньги, но могут позволить себе давать состоятельным гражданам существенные налоговые льготы. В этом нет смысла".

Сокращение налогов для бизнеса и граждан является центральным элементом программы президента США Дональда Трампа, призванной подтолкнуть к росту американскую экономику и создать в стране новые рабочие места.

Палата представителей и сенат в этом месяце представили собственные версии проектов налоговой реформы, которые требуют согласования, прежде чем будут направлены на подпись Трампу.

Несмотря на то, что версии Палаты представителей и сената имеют существенные различия, обе программы предусматривают сокращение налогов для состоятельных граждан.

Обращение было подготовлено организацией Responsible Wealth, объединяющей представителей бизнеса и инвесторов из числа 5% богатейших людей США, и подписано множеством состоятельных граждан - докторами наук, юристами, предпринимателями и главами компаний.

Среди подписавших обращение к Конгрессу - основатели сети Ben & Jerry's Ice Cream Бен Коэн и Джерри Гринфилд, известный дизайнер одежды Эйлин Фишер, а также инвестор и филантроп Стивен Рокфеллер.