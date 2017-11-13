Иран отказался от поставок туркменского газа в Турцию и Ирак

Между Тегераном и Ашхабадом продолжаются переговоры о своповых сделках по экспорту туркменского газа в страны Персидского залива, сообщает IRNA.

Об этом рассказал глава Национальной иранской газовой компании Хамид Реза Араки. По его словам, на данный момент стороны обсудили своповые поставки газа из Туркменистана в Ирак, Турцию, Азербайджан и Армению. В итоге Иран окончательно отказался по своповым схемам поставлять газ из Туркменистана в Ирак и Турцию.

«Однако с поставками туркменского газа в Азербайджан и Армению проблем нет», - заявил Хамид Реза Араки.

Турция и Ирак являются главными импортерами иранского газа, и Тегеран планирует увеличить поставки своего газа в эти страны.